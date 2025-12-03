急凍！東北季風增強「低溫降至12度」 中部高山有望出現降雪

【緯來新聞網】中央氣象署指出，隨著東北季風明顯增強，台灣今日迎來入冬以來首波冷空氣，氣溫驟降，民眾需做好保暖準備。氣象署指出，昨日北部氣溫仍在27至28度之間，但今早開始氣溫快速下滑，白天高溫不到20度，且氣溫會隨時間持續下降。

東北季風增強天氣變冷。（圖／AP NEWS）

氣象署說明，受到東北季風與華南水氣共同影響，北部與東部地區出現局部短時降雨，部分地區降雨較為明顯，而桃園、新竹、花蓮、台東及恆春也有短暫降雨機率，南部山區則可能出現零星降雨。



氣象署補充，北海岸、大台北與宜蘭地區降雨機率偏高，並有較大雨勢出現的可能性。中部以北超過3,500公尺的高山有機會見到零星降雪，但預期入夜後中層水氣會逐漸減少。

廣告 廣告

東北季風增強天氣變冷。（圖／氣象署提供）

溫度方面，中部以北及東半部較昨日降幅明顯，北台灣白天高溫僅19至21度，體感偏涼；中部與花東約在22至24度之間，南部則仍維持在27度左右，南北溫差明顯。離島方面，澎湖多雲時陰，氣溫在18至22度；金門天氣多雲並有短暫雨，溫度介於14至19度；馬祖則晴時多雲，約在13至17度之間。



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在個人專欄指出，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模擬資料，冷空氣逐步南下，北台灣越晚越冷。他提醒民眾留意氣溫快速變化。週三與週五（12月4日與5日）起水氣減少，北部天氣轉為多雲，中南部天氣穩定，東部仍有局部降雨機率，苗栗以北平地低溫可能降至12度，台北市區也將探至15度左右。他指出，此波降溫雖強，但仍屬於「東北季風」，未達「大陸冷氣團」標準。



吳德榮進一步分析，本週末（12月6至7日）東北季風趨緩，水氣減少，迎風面東部地區仍有機會出現零星降雨；不過週六清晨仍需提防低溫，白天開始氣溫將緩慢回升。預計下週一（12月8日）東北季風再度增強，帶來更多水氣與小幅降溫，北部與東部降雨機率升高；而週二（12月9日）風勢減弱，氣溫略升，降雨機會將隨之減少。



氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，隨著東北季風逐漸增強並攜帶水氣，全台各地將感受到明顯降溫。週三晚間至週四為本波最冷時段，各地低溫介於14至16度，北部與宜蘭、花蓮全天濕冷，中南部則維持白天晴朗舒適，但清晨與夜晚溫度偏低，南部日夜溫差大，提醒民眾注意保暖。

更多緯來新聞網報導

一週五練操肌！網紅CEO森田不畏奔4秀身材 選末日插旗新店

70歲羅大佑成為台灣第一人！隔4年挺董事長愛徒在這開唱