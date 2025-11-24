急凍「落差8、9度」變天了！鄭明典曬1圖示警

生活中心／李汶臻報導

全台把握今（24日）日的暖烘烘天氣，今日傍晚起東北季風報到，到了明（25）日北部地區降溫明顯。中央氣象署指出「這時間段」最冷，提醒民眾留意降溫、注意保暖。至於這波冷空氣雖不強，但台灣降溫比較有感的原因，前氣象局長鄭明典就曬出1張圖給出解釋。而除冷空氣南下壓境外，鄭明典提及中南半島的「這一威脅」並曬圖示警稱：「和台灣有關」。

今（24）日、週一白天全台各地暖烘烘，各地高溫普遍來到28至30度以上，但中央氣象署指出，自24日傍晚開始東北季風報到，台北的天氣會率先轉變，其中桃園、台北、宜蘭 傍晚至晚間的降雨機率增加，北部、宜花明（25日）週二白天降溫明顯，落差近8到9度左右。氣象署稍早也在臉書粉專公開一週天氣變化圖，特別提醒「北台灣週二明顯降溫」、「東北季風週二起影響，各地週二晚到週三晨，最感涼冷」。

北台灣明（25日）週二開始明顯降溫。（圖／中央氣象署提供）





針對這波即將到來的冷空氣，鄭明典就在臉書粉專分享一張地面天氣圖，表示相較於上週那波的高氣壓1064，「這次的蒙古高壓強度1048並不強」，但是給台灣帶來的最低溫可能差不多，只是影響時間偏短。鄭明典也進一步解釋背後原因，指出此次低壓往南延伸，讓西側北風變強，雖然冷空氣本身不算強，但會往南走到台灣附近，因此降溫感受會比較明顯，只是影響時間不長。





鄭明典曬圖表示，台灣的降溫會比較有感，只是影響時間偏短。（圖／翻攝鄭明典臉書）





另一方面，鄭明典後續發文提及菲律賓附近的熱帶擾動。當前普遍預估顯示，該熱帶擾動有機會發展成颱風，而鄭明典則預估該熱帶擾動持續時間相對長，「對菲律賓還是個威脅」。隨後也提到，中南半島今年水患很多，預估這團雲稍後一樣會往中南半島方向過去，再加上南方持續有對流，這將加強台灣附近的東北季風，因此還是和台灣的天氣有關。

