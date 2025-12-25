急凍！西部沿海、花東縱谷僅剩7.5度 3高山有望降雪

大陸冷氣團威力十足，氣象專家賈新興預估，西半部沿海空曠地區與花東縱谷一帶最低溫可能下探至7.5度左右，合歡山、拉拉山、太平山都有降雪機率，降雪時間點應落在今（25）日深夜至明（26）日清晨。

氣象專家賈新興預估，合歡山、拉拉山、太平山都有降雪機率，降雪時間點應落在今（25）日深夜至明（26）日清晨。（示意圖/資料照）

賈新興在臉書指出，北部高山地區約3000公尺左右的氣溫和水氣條件，比先前預報更有利降雪現象發生，合歡山有雨夾雪的機率，不排除拉拉山及太平山也有降雪發生的可能。他提醒追雪族務必注意保暖，留意路面濕滑及安全。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最冷時段預估落在25日深夜至26日清晨，各地低溫普遍下探12至14度。賈新興進一步說明，台北氣象站最低溫大約在13.7至14.5度之間，西半部沿海空曠地區及花東縱谷一帶則有機會出現7.5至9度左右的低溫。

中央氣象署指出，今日大陸冷氣團南下影響，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚越冷，白天北部、宜蘭高溫僅16至20度，中南部及台東高溫20至24度。入夜後中部以北及宜花低溫約13至15度，南部及台東約15至16度，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率高。此外，中央氣象署已針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及金門縣發布黃色低溫特報，提醒民眾做好防寒準備。

氣象署特別提醒，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、霰或結冰的機率。民眾在室內使用熱水器、電暖器具等，需注意通風及用電安全，心血管疾病患者、年長者則要留意早晚低溫對身體的影響。

一週溫度趨勢。（圖/氣象署提供）

賈新興在臉書指出，北部高山地區約3000公尺左右的氣溫和水氣條件，比先前預報更有利降雪現象發生，合歡山有雨夾雪的機率，不排除拉拉山及太平山也有降雪發生的可能。（圖/翻攝賈新興臉書）

前氣象局長鄭明典提醒，北方強風區的冷高壓偏南出海，除了白天降溫有感外，還有另一波冷空氣在日本附近形成鋒面。他指出，預計北方極渦南下的冷空氣會持續加強，今天入夜後還會有第2波降溫，民眾務必做好保暖措施。

