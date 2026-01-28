急凍0度！合歡山再下雪 民眾湧武嶺亭朝鏡頭君揮手

南投縣 / 綜合報導

東北季風發威，合歡山武嶺凌晨氣溫降到0度左右，搭配水氣影響，武嶺亭以及松雪樓再次下雪，積雪深度達到1.5公分，現場全被白雪覆蓋宛如銀白色世界，許多民眾清晨一早就湧入武嶺亭對鏡頭君揮手、自拍紀念。警方提醒，目前道路結冰，車輛如果要上武嶺必須要加掛雪鏈才能通行。

整條道路被白雪覆蓋，滿地都布滿著腳印，包含山莊的屋簷以及圍欄，都鋪上一層白白的雪霰，放眼望去就像置身在銀白色世界，東北季風持發威，合歡山氣溫降到0度左右搭配水氣，終於在今天凌晨12點多開始下雪，在松雪樓外的道路已經結冰，停在戶外停車場的汽車，車頂上也被一層厚厚的白雪覆蓋。

廣告 廣告

松雪樓經理張傑鈞說：「開始下冰霰夾帶雪花，積雪的厚度目前約1.5公分，松雪樓溫度目前約1.6度。」而在合歡山武嶺亭，除了拍照打卡的觀景台之外，武嶺停車場也全被白雪覆蓋，清晨一大早很多遊客湧入，看著武嶺鏡頭君揮手拿出手機自拍，警方也在現場加強交通疏導，並取締違停車輛。

南投縣警察局仁愛分局組長魏良哲說：「自7時許實施限加掛雪鏈通行措施，並將視現場天候及交通狀機動調整。」不過雖然凌晨下雪，但隨著太陽出現，武嶺的氣溫上升到1度左右，積雪開始慢慢融化，上山追雪的民眾，現場等待期盼能親眼目睹，武嶺再降一波雪。

原始連結







更多華視新聞報導

冷氣團發威！合歡山「積雪逾9公分」 遊客嗨玩雪

合歡山放晴沒下雪！ 追雪車潮塞爆 民眾忙合照殘雪

太陽露臉 合歡山武嶺遊客追雪樂 嘉明湖山屋如仙境

