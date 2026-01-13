急凍10天314人亡！急診暴增3成 醫曝保命關鍵：賴床20分鐘

近日低溫不斷，1月6日至8日間急診病患量明顯攀升，彰基醫學中心急診暨重症醫學部主任邱俊杰醫師表示，數據顯示增加的病患主要集中於三大類別。第一類為高血壓及其併發症，包括單純血壓飆升、頭暈，以及由高血壓引發的中風與心血管急性發作，為急診最大宗族群；第二類為消化道出血，冬季進補文化盛行，加上天氣寒冷導致血管收縮，胃及12指腸潰瘍出血的病患亦有顯著增加；第三類則是急性呼吸道疾患，低溫環境誘發氣喘與慢性阻塞性肺病（COPD）急性惡化。

醫師指出，冷氣團來襲使急診量激增三成，高血壓併發症與心肌梗塞風險大增。(圖/中天新聞)

根據全台消防局統計資料，2026年元旦至今短短10天內，全台非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止；Out-of-Hospital Cardiac Arrest的縮寫）已累計314人，單日最高達40件。上週氣象署針對20縣市發布低溫特報，新竹關西甚至出現攝氏3.9度的極端低溫。衛福部與各縣市消防局最新統計顯示，自元月起，因心血管疾病、心肌梗塞及OHCA的送醫案件量較平日增加約20%至30%。

邱俊杰醫師強調，儘管這段期間急診經常處於滿床狀態，但醫院已積極且精準地調配床位，確保重症病人能快速住院，減少塞床風險。醫師呼籲民眾，天冷期間務必加強血壓量測並注意頭頸部保暖，長者早晨應落實「慢起」原則，起床先在被窩活動20分鐘，且進補應避開高油鹽食物，一旦發生胸悶、頭暈等不適，應即刻求醫以確保安全。

彰基體系發言人、心臟血管內科陳美綾醫師進一步補充，低溫會造成血管收縮、血壓升高，大幅增加心肌梗塞與中風的風險。陳美綾醫師建議，有心臟病史或高血壓的民眾，除了出門務必配戴帽子、圍巾保護頭頸部血管外，最重要的就是定期量血壓與按時服藥。醫師特別提醒，若察覺有胸悶或頭暈等症狀時，應立即就醫檢查，以免錯過救治黃金期，造成不可挽回的後果。

邱俊杰醫師針對低溫來襲的健康防護，特別提醒年長及心血管疾病患者，早上起床時應嚴格遵循「慢起」原則。醫師建議民眾在被窩中先賴床15至20分鐘，待四肢活動、身體適應溫度後再緩慢起身，以避免突然起身誘發心血管意外。醫師也呼籲，冬天進補習俗盛行，但高油、高鹽及高刺激性的飲食不僅會造成消化道不適，更會直接導致血壓飆升，成為冬季健康管理的一大漏洞。

低溫會造成血管收縮、血壓升高，大幅增加心肌梗塞與中風的風險。(圖/資料照)

醫師們整理出「冬季健康守護，關鍵預防重點」共五項。第一項為起床習慣的「慢起、賴床」原則，醒後先在被窩活動四肢15至20分鐘，待身體暖和後再緩慢坐起，避免血壓瞬間波動；第二項為保暖部位以頭頸部為首要，出門必備帽子、圍巾，頭頸部血管密集，保護好此處能有效降低中風與心肌梗塞風險；第三項為飲食管理，進補應避開高油、高鹽及辛辣食材，控制攝取量並持續監測血壓。

第四項為日常監測的「722」血壓量測，每天早晚定期量測血壓與心跳，並務必按醫囑規律服藥，切勿因天氣冷或自覺無症狀而擅自停藥；第五項為警訊識別的「立即就醫」徵兆，出現胸悶、胸痛（壓迫感）、呼吸喘、不明原因劇烈頭暈、手腳無力、言語不清，應迅速就醫。

邱俊杰醫師強調，氣溫每降1℃，心血管死亡率即升，民眾務必落實「慢、暖、量、醫」四字訣，守護生命安全。據統計，北台灣更出現單日10起猝死案例，醫師指出，冷氣團來襲使急診量激增三成，高血壓併發症與心肌梗塞風險大增。陳美綾醫師示警，低溫是心臟的隱形殺手，血管劇烈收縮會大幅增加中風與心肌梗塞風險，心血管患者務必規律量壓並定時服藥。

醫師們強調，在寒冷天氣中做好自我健康管理，才是守護生命安全的根本之道。冷空氣正是心臟的隱形殺手，救護車的鳴笛聲不時響起，提醒民眾務必嚴格遵守各項防護措施，特別是長者更應注意起床時的「慢起」原則，以及頭頸部的保暖工作，才能有效降低低溫帶來的健康風險。

