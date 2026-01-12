急凍10度！冷氣團挾輻射冷卻強襲 北台灣「3縣市」亮起黃色燈號

受大陸冷氣團南下及輻射冷卻效應影響，全台氣溫將明顯下滑，尤其，新北至新竹局部近山區之處有10度左右或以下低溫，氣象署已針對新北市、桃園市及新竹縣局部地區發布低溫特報「黃色燈號」。

週三清晨最冷 恐跌破10度

氣象署指出，這波大陸冷氣團將從周二（13日）開始影響台灣，並持續至周三（14日）。在輻射冷卻效應的加成下，各地早晚皆偏冷。預估最寒冷的時間點將落在14日清晨，屆時平地低溫僅約11至13度，局部近山區更有可能跌破10度大關。

雖然白天陽光露臉時溫度會稍回升，但民眾需特別注意入夜後的降溫。根據氣象署預測，13日入夜後的各地低溫，將會比清晨再下降1至2度，保暖工作不可掉以輕心。

除了低溫，驚人的日夜溫差也是本次天氣的重點。13日起，環境水氣由北往南逐漸減少，各地大多轉為多雲到晴的乾冷天氣。中南部白天高溫可達25至27度，北部高溫則約在22、23度左右，部分地區日夜溫差將超過10度。

週四起冷氣團減弱 早晚仍偏冷

這波冷氣團預計從周四（15日）起開始減弱，白天氣溫將逐漸回升。周四至周五（16日）各地大多仍維持多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，但受輻射冷卻影響，清晨與深夜依舊偏冷。

下週一變天 氣溫恐持續下滑

不過，穩定的天氣並不會持續太久。周末（17日、18日）基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，各地早晚偏涼；下周一（19日）東北季風將再度增強，屆時北部高溫將降至20度以下，且雨區會擴大至桃園以北及東半部地區。目前觀測下周還有後續冷空氣遞補，氣溫恐持續下滑，民眾應隨時留意最新的氣象資訊。