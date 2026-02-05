急凍5度！全台冷吱吱 專家曝最冷時段

歐洲模式預測宜蘭相對濕度及零度線垂直時間剖面圖。（圖／賈新興）





週末天氣恐急凍，氣象專家賈新興指出，週六至週日有受寒流影響的機率，本波冷空氣強度偏強，最冷時段預估落在8日夜間至9日清晨，提醒民眾務必提前做好防寒準備。

週末急凍 低溫下探5度

賈新興研判，8日夜間至9日清晨應是最冷時刻，臺北測站最低溫約落在9.8至10.3度，西半部空曠地區在輻射冷卻加乘下，有出現5至7度低溫的機率，其中最低溫恐逼近5度；花東縱谷則有7至9度低溫機率。高山方面，北部及宜蘭2000公尺以上高山於7日深夜至8日清晨有降雪可能，合歡山不排除出現冰霰。

賈新興表示，6日水氣稍多，嘉義以南及桃園以北有零星短暫雨，午後各地山區與宜花東亦有零星降雨；6日晚起至7日鋒面接近，苗栗以北及宜花東至鵝鑾鼻一帶轉為局部短暫雨。7日至8日受寒流影響，8日清晨臺南以北仍有零星短暫雨，8日傍晚前桃園以北及宜花東、午後臺中以南山區亦可能出現零星降雨。

賈新興指出，9日北海岸、基隆至東北角多雲，10日各地晴時多雲；11日下午至12日再受東北季風影響，北海岸、基隆、東北角及宜花東轉有零星或局部短暫雨。此外，賈新興提醒赴日旅遊民眾，6日至7日清晨日本北海道有暴風雪機率，8日日本東北及日本海一帶亦可能出現大雪，行程與交通請多加留意。

