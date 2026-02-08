急凍6度！全台21縣市低溫特報 變成凍番薯

寒流襲台，各地非常寒冷。（圖／東森新聞）





今（8）日受到寒流影響，各地天氣寒冷，中央氣象署上午10時44分，對全台21縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意保暖措施。

低溫特報

●橙色燈號（非常寒冷）

新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

●黃色燈號（寒冷）

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

全台21縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具，應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

