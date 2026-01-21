急凍6度！強烈冷氣團發威「這2天」最冷 下週恐又有一波冷空氣

生活中心／彭淇昀報導

今（21）日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼。氣象專家賈新興表示，預估本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現在21日深夜至22日清晨，其中竹苗以南空曠區域，有出現6至8度低溫的機率，並觀察月底至2月1日冷空氣的移動趨勢及強度。

此波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現在21日深夜至22日清晨，賈新興表示，觀察月底至2月1日冷空氣的移動趨勢及強度。（示意圖／資料照）

賈新興表示，明（22）日仍持續受強烈大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜花東有零星短暫雨；週五（23日）強烈大陸冷氣團稍減弱，基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及屏東亦有零星短暫雨；週末（24日至25日）東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

廣告 廣告

賈新興指出，預估本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現於21日深夜至22日清晨，臺北氣象站有出現11.8至11.2度的低溫機率。竹苗以南空曠區域，有出現6至8度低溫的機率。

賈新興提到，本波桃園以北及宜蘭2000公尺左右高山，於今晚至23日清晨有降雪發生的機率；中部的合歡山和阿里山，則有雨夾雪或降雪發生的機率。

另外，下週一至二（26日至27日）午後桃園以北、竹苗以南山區及宜花東有零星短暫雨；下週三至四（28日至29日）有受偏強東北季風影響的機率，其中28日桃園以北及宜花東有局部短暫雨；下週四至週五（29日至30日）北北基宜花東及鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨。

更多三立新聞網報導

麵包冷凍再烤降血糖？腫瘤醫曝「3吃法」：不利癌細胞生長

寒假出國來得及！買加熱菸「200支免稅」 2/1起上路

阿蘇火山墜機！iPhone「內建1功能」10秒救命 沒訊號也可呼救

傳產月薪3.6萬！他「年終領17萬」哀嘆人生失敗 網看存款傻了

