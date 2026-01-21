急凍8度今明最冷 鄭明典曬圖曝「北極冷空氣外流」

宜蘭縣 / 綜合報導

隨著強烈大陸冷氣團南下，天氣轉冷，宜蘭太平山以及合歡山跟武嶺，都出現追雪人潮。往松雪樓的路上，山壁上還有冰柱，讓不少遊客嘖嘖稱奇。前氣象局長鄭明典表示，北極冷空氣外流，分裂成北極渦漩，往南的分量比較弱，預估影響台灣的程度，還是在強烈大陸冷氣團等級。不過今天清晨，全台平地最低溫在雲林，只有8.9度，民眾還是要做好保暖。

太平山溫泉，蒸氣瀰漫宛如仙境的，宜蘭鳩之澤溫泉區，在強烈冷氣團來襲之際，遊客們泡泡溫泉更加享受，在這還有另一項體驗也很受歡迎。記者黃柔蓉說：「來到宜蘭太平山追雪前，不少人的第一站，會先到山下的鳩之澤溫泉區這邊，體驗溫泉煮蛋。」

廣告 廣告

民眾說：「因為我們想來追雪，上次跟他們去武嶺看，這次想說就是來太平山。」不只太平山就連合歡山武嶺，一早已經有許多遊客，上山輪流打卡拍照，他們更期待能記錄下雪白美景，還有人特別穿上短裙，在逼近0度的氣溫中成為焦點。

民眾說：「很冷，超級冷，就愛美不怕流鼻水。」民眾說：「好冷喔，快被凍僵了。」而山上往松雪樓的道路，山壁還形成壯觀的冰柱，吸引許多遊客拍照錄影。

氣象專家林得恩表示，在強冷氣團籠罩下雪線下修，另外降雨範圍擴大，降雪量也比原本預估的還多，他觀察到850百帕，也就是對應到海拔1500公尺的位置，零度線觸及北部及東北部陸地，因此北部宜蘭地區2千公尺以上的高山，還有中部花蓮3千公尺以上的高山，都有機會下雪。

台大大氣科學博士林得恩說：「顯然背後的冷空氣的這個推力，非常地強，才有機會到達更低緯度的地方。」

前氣象局長鄭明典則分享，北極冷空氣外流分裂成北極渦漩，雖然東亞的冷空氣南下影響台灣，不過因為出海路徑偏北偏東，往南的分量比較弱，因此預估影響台灣的程度還沒到寒流，而是強烈大陸冷氣團。

儘管如此各地氣溫還是相當低，今(21)日清晨台灣本島平地最低溫，雲林也只有8.9度，提醒民眾想上山追雪，保暖工作也得做好準備。

原始連結







更多華視新聞報導

「西伯利亞高壓」罕見覆蓋！ 鄭明典：首次這麼極端

強烈大陸冷氣團影響 中部以北及宜花天氣寒冷

強烈冷氣團發威！ 中部以北整日濕冷 高溫僅14度

