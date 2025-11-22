急剎滑車底遭輾腦出血！ 海巡署士兵搶救20天不治
花蓮縣 / 綜合報導
上個月底(10月31日)花蓮吉安鄉，發生一起交通事故，20歲的海巡署士兵，騎車遇到前方有車輛後急剎摔車，結果滑入小客車車底，遭到輾壓，經緊急送醫搶救後，雖然全身有多處擦挫傷、骨盆骨折和腦出血，但生命跡象暫時穩定。不幸的是，醫院搶救20天後，這名海巡署士兵在19日最終急救無效，宣告死亡。警方目前已經調閱監視器，並報請花蓮地方檢察署檢察官相驗完畢，後續也將進一步釐清案情。
一輛黑色轎車準備左轉，突然右後方，一名機車騎士急剎後摔車，人車一路往前滑行在地面刮出火花，竟直接滑進黑車底下遭車輛輾過，騎士的同行友人見狀，趕緊衝下車查看，撞擊聲音之大，連民宅裡的民眾，也紛紛出來查看，趕緊拿起三角錐幫忙擋車，救護人員說：「叫他沒反應，右邊耳後。」救護人員說：「狀況不太好，我們趕快送他去醫院。」
警方獲報後，迅速趕到現場協助，將受傷騎士送上擔架，緊急送醫搶救，當事駕駛說：「他自己先跌倒，再一直撞過來，拍謝，車子我開的。」目擊者說：「我們以為他(騎士)會剎車，結果他沒有剎車，人家已經左轉了，他(騎士)想要從左邊超過去，結果他急剎從那邊摔車，滑過來撞到它(黑車)的後面。」
車禍意外發生在，花蓮縣吉安鄉自立路二段，10月31日凌晨，20歲的莊姓海巡署士兵，摔車後滑入車底遭到輾壓，造成全身多處擦挫傷、骨盆骨折和腦出血，送醫後生命跡象暫時穩定，不幸的是醫院搶救20天後，在19日最終急救無效宣告死亡，花蓮縣自強消防分隊高級救護員黃競皜說：「那到達現場時發現患者已倒於地上，昏迷叫不醒，那給予急救處置後送往慈濟醫院。」
根據了解肇事駕駛，是一名59歲的吳姓男子，由於騎士搶救後宣告不治，警方已報請檢察官相驗完畢，後續也將進一步筆錄釐清案情。
