急召回全球6000架A320客機！全球航班大亂「台灣67架受影響」3國航回應一次看

一架從墨西哥坎昆飛往美國紐華克的A320客機10月30日飛行途中發生異常，飛機在無指令情況下突然急遽下降，造成多名乘客受傷，並緊急改降佛羅里達州坦帕，事故發生後引起各界關注，也促使美國聯邦航空總署（FAA）展開調查。對此，歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）日前發布重大通知，要求立即召回全球逾350家航空旗下約6000架A320系列客機進行修復，其中也有多家台灣航空公司受到影響。

55年最大規模召回！約6000架客機要立即更新

根據路透社（Reuters）等外媒報導，空中巴士與相關單位調查該起案件後，發現強烈太陽耀斑（solar flares）可能干擾飛控電腦系統，影響A320客機中負責控制機頭俯仰角度的ELAC（升降舵與副翼電腦）系統。對此，空中巴士今（29）日向全球超過350家航空公司發出緊急技術通告，表示需立即召回約6000架A320客機，而這也是空中巴士近55年來最大規模的召回之一。

通告說明，本次召回涉及機型包括A319、A320及A321，而大部分A320系列客機都是為了修復舊版軟體，耗時約需2小時。空中巴士強調，所有被召回的客機必須完成更新才能執行商業飛行，應約2/3客機可在今（29）日短暫停飛內完成維修作業，但還是有超過1000架可能需要直接更換硬體，維修時間可能因此而變長。

雖然更新作業可以很快完成，但仍有不少航空公司必須因此取消航班，哥倫比亞航空（Avianca）旗下超過70%的機隊受到影響，因此暫停12月8日前的機票銷售。澳洲捷星航空（Jetstar）也宣佈取消國內航班；日本最大航空公司ANA也緊急宣告取消今日的65個航班。

報導指出，A320系列客機共有11300架在全球服役，其中有6440架都是A320機型，而A320不僅是第一款導入電傳操控（fly-by-wire）的大型民航客機，也是全球窄體機市場的主力，與波音的737 MAX並列為最熱門機型。

此次全球大規模召回發生在美國最繁忙的旅遊週末前夕，已有許多國際航空業者警告恐出現大量延誤與取消。不僅如此，由於全球航空維修產能早已飽和，而且還有數百架空巴客機因等待另一項與引擎相關的維修或檢查而不得不長期停飛，再加上維修業勞工短缺，使情況更加緊繃。

台灣航空公司也受影響？各大航司回應了

對此，我國民航局今日凌晨接獲歐盟民航局（European Union Aviation Safety Agency，EASA）發布的緊急適航指令，已立即通知國籍航空公司展開檢查及後續檢修，並要求在30日上午8時適航指令生效前完成作業，同時提醒組員若遇見飛操系統故障的狀況，務必依程序啟動緊急應變。

民航局清查指出，台灣共有67架A320、A321客機，其中約1/3不受影響，但也提醒航空公司若因此次檢修需要調整航班，也必須即時通知旅客並維護乘客權益。

台灣虎航表示，旗下A320系列客機包含在全球召回範圍內，虎航強調將飛航安全列為優先，將依照空中巴士要求第一時間完成軟體更新，預期將有部分航班調整，為此也會主動通知受影響旅客。

另外，華航表示，雖航班運作目前未受影響，但部分航機將依規定陸續進行軟體更新，因此也提醒旅客務必透過官網與App確認航班狀態。星宇航空則表示，旗下A321neo客機不受此次適航指令影響，營運維持正常。



