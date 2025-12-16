急單到！減班休息人數大減逾2千人 仍有7,118人被放無薪假

勞動部今天(16日)公布最新減班休息統計，截至12月15日，實施單位378家，實施人數7,118人，較上期減少78家，人數減少2,035人。官員指出，這期主要是較大規模企業反應有接到急單，所以停止實施，但都是短單，仍無法確定景氣是否回穩。

勞動部16日公布最新減班休息統計，截至12月15日，實施單位較上期減少78家，來到378家，實施人數也大幅減少2,035人，來到7,118人；其中，受到美國關稅影響家數為307家，人數6,339人，也較上期減少62家，人數減少1,847人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅分析，這次實施最多的還是製造業，有309家、6,667人，人數就占了93%，裡面最多是金屬機電工業，有249家、5,041人，當中機械設備製造業就占了122家、人數2,633人。

黃琦雅指出，這期主要是企業反映接到急單，所以停止實施，但他們也都表示接到的是短單，所以還無法確定景氣是否回穩。她說：『(原音)所以這一次減少的人數雖然幅度還蠻大的，但是確實是受少數一定規模的企業停止通報而影響，這裡面一定規模的50人以上有11家企業，大部分表示訂單有回穩，但不是很確定後面1月以後會不會再繼續通報，所以還是會持續的觀察訂單回穩的狀況。』

黃琦雅也強調，由於停止實施企業占整體企業數不到1成，可是員工人數占掉一半，研判這是屬於部分企業情況，無法代表整體企業，後續仍要觀察訂單是否回穩。