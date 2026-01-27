急堵尼帕病毒! 致死率達75% 印度發全國警報、泰國加強航班防疫篩檢

印度西孟加拉邦爆發尼帕病毒疫情。 圖：翻攝自 視覺中國

[Newtalk新聞] 印度西孟加拉邦爆發尼帕病毒疫情。中國官媒《央視新聞》引述當地消息指出，目前該邦已累計檢出 5 例確診病例，患者分別在首府加爾各答及周邊醫院接受治療，其中 1 人病情危重。西孟加拉邦一名衛生官員表示，加爾各答附近一間私立醫院的 2 名醫護人員，為本波疫情中最早確診者，研判可能是在照護一名出現嚴重呼吸道症狀的病患時遭到感染。該名病患在接受尼帕病毒檢測前已不治身亡。

世界衛生組織（WHO）指出，尼帕病毒屬於人畜共通傳染病，可經由動物或受污染食物傳染給人類，也可能發生「人傳人」。其病死率約為 40% 至 75% ，實際比例會因各地流行病學監測與醫療照護水準不同而有所差異。

英國《每日電訊報》 21 日報導，最早染疫的 2 名醫護人員曾於去年 12 月 28 日至 30 日一同值班，12 月 31 日至今年 1 月 2 日開始出現高燒與呼吸困難症狀，1 月 4 日病況惡化，被送進加護病房治療。

2024 年 2 月，《新發傳染病電子雜誌》曾刊登題為《尼帕病毒的最新研究進展》的論文，通訊作者為深圳市第三人民醫院院長盧洪洲。該研究指出，尼帕病毒感染初期會出現發燒，並可能伴隨喉嚨痛、嘔吐、肌肉痠痛、嗜睡與頭痛，症狀類似非典型肺炎。部分患者會進一步發展為急性呼吸窘迫症候群，甚至出現敗血症、腎功能受損及腸胃道出血等情況。

目前印度已發布全國警報，要求各邦加強監測與防疫措施。《今日印度》報導，西孟加拉邦政府規定，所有疑似尼帕病毒病例必須立即隔離，並送往指定醫療機構治療。當地已有近百人被要求居家隔離，西孟加拉邦衛生與家庭福利部首席秘書納拉揚．尼甘表示，將在 21 天隔離期結束前再次對相關人員進行檢測。

另據《新華社》報導，泰國民航局 25 日宣布，自 26 日起將對來自印度西孟加拉邦的航班全面加強篩檢，以防堵病毒入境。措施包括航空公司於當地進行初步健康篩查，若旅客出現相關症狀，須於起飛前提出證明文件；入境泰國後，旅客需接受體溫檢測並填寫健康申報表，航班抵達後並在空橋區域設立篩檢點。泰國看守總理兼內政部長阿努廷表示，目前泰國尚未通報任何尼帕病毒感染病例。

《今日印度》指出，西孟加拉邦上一次通報尼帕病毒病例是在 2007 年，近年疫情多集中於印度西南部的喀拉拉邦。此次疫情相隔多年再度出現，為當地防疫體系敲響警鐘，也顯示尼帕病毒具有反覆流行的可能性。

世界衛生組織資料顯示，尼帕病毒最早於 1999 年在馬來西亞被發現，其後孟加拉、菲律賓、新加坡等國也曾通報相關疫情。香港大學生物醫學學院教授金冬雁受訪時表示，過去尼帕病毒疫情規模普遍不大，目前情況與以往並無明顯差異，民眾不必過度恐慌，但仍應保持基本防疫警覺。

