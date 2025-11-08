急奔大馬遭酸蹭熱度！謝侑芯閨密謝薇安怒發律師聲明：無藉此牟利
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，當地警方已朝「謀殺案」方向全力偵辦。事件震驚各界，謝侑芯的閨密謝薇安第一時間飛往馬來西亞協助處理後事，卻意外遭部分網友批評「蹭流量」。對此，謝薇安於8日委由律師發表聲明，嚴正否認相關指控，強調自己全程出於友情與關心，從未藉事件牟取任何利益。
謝侑芯閨密謝薇安遭酸民指蹭熱度，發律師聲明強調「無藉此牟利」。（圖／翻攝自謝薇安IG）
謝薇安表示，與謝侑芯因合作寫真出版而相識，六七年來保持聯繫並互相扶持，過去更曾主動向廠商推薦謝侑芯合作機會，從未收取任何報酬。她指出，在10月21日收到謝侑芯最後一則訊息後，便察覺異常並自費展開尋人行動，盼能幫助好友。
她強調，於10月30日得知噩耗後立刻暫停工作並趕赴馬來西亞，只為了解事件真相。期間所有公開發言與貼文皆以尋人與釐清真相為目的，未有任何商業宣傳或業配內容。
謝薇安最後呼籲外界停止散播不實言論，理性看待事件，並感謝社會各界在這段時間的關心與支持，表示將持續以誠懇態度面對後續發展。
謝薇安律師聲明。（圖／翻攝自謝薇安IG）
