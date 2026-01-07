急尋中獎人！南投彩券行頭獎800萬無人領 領獎期限只剩6天
〔記者鄭琪芳／台北報導〕急尋中獎人！台灣彩券公司今(7日)表示，去年10月11日在南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的今彩539頭獎800萬元，兌獎期限將於今年1月12日(週一)截止，但截至目前為止，中獎人尚未完成兌領。台彩呼籲，中獎人盡快撥打高額兌獎專線預約兌獎，以免與大獎擦身而過。
台彩表示，今彩539一週開獎6天，在01~39的號碼中任選5個號碼進行投注，5個號碼全中就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2400萬元。去年有兩筆逾期的高額未兌領獎項，兩筆都是「今彩539」頭獎，其中一筆同樣落在南投縣。台彩呼籲民眾盡快檢查手邊的彩券是否中獎，避免與頭獎擦身而過。
台彩也提醒，中獎人若未於1月12日前完成兌領，該筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘。另，超過500萬元的獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，才能兌獎。台彩高額兌獎專線為「0800-024-500」，服務時間為週一至週五早上9點至下午5點。
