急尋中獎人！彰化鹿港開出200萬發票未領 地方熱議：不會丟了吧？
〔記者湯世名／彰化報導〕尋找中獎人！今年9-10月統一發票將於25日開獎，但截至目前為止，7-8月統一發票200萬元特獎有5張未領，其中1張是彰化縣鹿港鎮鹿和門市開出，幸運兒只花了132元購買鮮食與生活用品即中200萬元，由於領獎期限至明年1月5日止，中獎人若於領獎期限內未領獎，逾期將無法兌領；連日來地方議論紛紛，還有人納悶說：「發票不會丟了吧？」
鹿港開出200萬元統一發票的消息，這陣子成為地方最夯的話題，有人說要把家裡發票翻找出來對獎，也有人哀怨直呼「怎麼不是我！」還有人猜測可能是路過的用路人，順手買飲料，幸運中大獎；有民眾難掩失望心情說：「發票對完槓龜！」當地居民還說，消息傳開後，鄉親都在傳：「到底是誰得獎？」
