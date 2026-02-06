急尋中獎人！1000萬發票沒人領「消費明細、地點曝光」 錯過3/5充公

財經中心／陳慈鈴報導

114年09－10月期別的統一發票已經開獎多時，還有發票沒拿出來對獎或是對中卻沒有去領獎的民眾，注意了！該期別領獎期限至3月5日截止，一旦逾期獎金將會充公，務必留意。財政部賦稅署也特別提醒，千萬發票還有1張沒有被領走，並公布了中獎明細。

114年09－10月期別的統一發票，1000萬特別獎中獎號碼「25834483」，一共開出11張，截至4日，尚有1張沒有被領走。財政部賦稅署公布明細，消費店家為「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」，地址在「桃園市中壢區中山東路3段88號」，花153元購買食品。

財政部賦稅署提醒，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

財政部賦稅署特別呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。

