急尋身體！他吃台南名店「喉嚨挖出2隻蟑螂腳」 網哀：我撈到完整1隻

民眾至台南在地名店外帶吃到「蟑螂腳」相當崩潰。圖／翻攝自Threads@half__july

「這真的太噁了！」一名網友在社群分享，日前到台南在地知名麵攤外帶，食用到最後由於味道「直接衝擊」，驚覺詭異、緊急將異物從喉嚨挖出，才發現竟「吃到蟑螂腳」；事後向店家反應，道歉理由竟是「少做一碗」退還75元。

原PO指出，發現吃到蟑螂腳後，致電向店家反應，雖然店家已道歉並退款75元，不過退款理由竟是「少做一碗」，令原PO傻眼「完全不敢承認有蟑螂腳這件事」，也沒有關心吃到蟑螂腳的消費者，或是確認蟑螂腳樣貌，直呼「台南人避雷」。

廣告 廣告

原PO續指，一開始還跟同事表示「還蠻好吃的」，認為對方相當會挑選店家，直到吃到蟑螂腳，店家似乎也未加追問，無奈道「甚至開始幫其他人思考『除了腳以外的部位去哪了』」，貼文一出，一名網友也說「其實我昨天吃剩最後2口，撈起來看到1隻小蟑螂」，當下直接傻眼。

也有網友表示「我的愛店居然...」、「我昨天才去吃過」，笑說「有『精緻』這2個字的店家，我通常不太去吃」，至於網友好奇「蟑螂的身體去哪了」，原PO猜測「這種尺寸（蟑螂腳）是成蟑了…可能在紅油裡面了吧？」另外食用後身體狀況，原PO則表示當時是從喉嚨「挖出來」，不只「喉嚨很崩潰」，心靈也因口感及味道難以消散；後續將向衛生局檢舉。



回到原文

更多鏡報報導

胸悶想看診！驚覺醫師竟是「高大成本人」 網驚：當地人現在才發現

為AAA典禮砸5980元！這區觀眾「成背板」超氣：整晚如坐牢

香港今立法會選舉！網見「北京大學生」號召投票模仿片戰翻