急尋！8張7-8月中獎統一發票無人領 明年1/5將充公

今年7-8月期統一發票仍有2張千萬特別獎、5張200萬元特獎，以及1張雲端發票百萬獎尚未領取。財政部提醒，7-8月期統一發票將於明年1月5日截止兌獎，請中獎民眾務必把握最後領獎時間，以免與大獎擦身而過。

發票。 （示意圖／中天新聞資料照）

目前2張未領取的1000萬元特別獎發票，消費地點分別為App Store 訂閱費300元；台南市龍崎區的7-ELEVEN，消費金額102元。尚未兌領的5張200萬元特獎分別是App Store 訂閱費220元；Uber Eats 外送費3元；彰化縣鹿港鎮鹿和路的7-ELEVEN，消費金額132元；元一瓦斯有限公司 瓦斯桶290元；台南市歸仁區保大路3段茶の魔手，飲料30元。雲端發票百萬獎也有一名幸運兒尚未領獎，SONY 網路服務費258元。

