急尋！800萬得獎人是你嗎？再不領就要充公了

今彩539頭獎800萬元去年在南投竹山開出，至今無人領獎。（示意圖／東森新聞）





台灣彩券今（7日）緊急發出尋人提醒，指出去年10月11日開出的「今彩539」頭獎，獎金高達新台幣800萬元，但中獎人至今仍未現身。距離兌獎截止日1月12日只剩最後幾天，若再未完成領獎程序，這筆鉅額獎金恐將直接充公。

竹山彩券行開大獎

台彩說明，該期今彩539頭獎是在南投縣竹山鎮的「七星大發財彩券行」開出。依照規定，彩券中獎後須在三個月內完成兌領，最終期限為115年1月12日（星期一）。隨著截止日逼近，中獎人卻遲遲未露面，讓台彩與彩券行業者都相當著急。

今彩539採01至39號中任選5碼，全數命中即可抱回頭獎800萬元，單期頭獎總額上限為2400萬元。台彩也提醒，去年已有多筆高額獎項因逾期未領而歸零，其中就包含今彩539頭獎，呼籲民眾別再讓獎金擦身而過。

高額獎項須先預約

由於獎金金額超過500萬元，中獎人必須先撥打高額兌獎專線進行預約，以保障隱私與安全，並配合相關驗證程序。專線服務時間為週一至週五上午9時至下午5時，若拖到截止日前才行動，恐因流程來不及而錯失領獎機會。

台彩也提醒，若最終未在期限內完成兌獎，這筆800萬元將全數歸入公益彩券盈餘，用於社會福利與公益用途。對於有購買彩券習慣的民眾，台彩也提醒盡快翻找錢包、抽屜或利用官方App掃描對獎，別讓可能到手的獎金溜走。

