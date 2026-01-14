急尋F-16V！粉專發「殘骸對照圖」 籲用中日英文請各國協助

海巡署持續在水面搜尋失聯飛官辛柏毅。翻攝管碧玲臉書



F-16V戰機飛官辛柏毅失聯至今已9天，國軍不放棄搜救，目前已偵測到黑盒子訊號，仍在定位打撈中。知名軍事粉專「TaiwanADIZ」貼出過往殘骸的照片，並以中、英、日文發文，請台灣東部海域、與那國島、石垣島附近的船舶以及民眾協助搜尋。

軍事粉專「TaiwanADIZ」貼出2021年F-5E戰機墜海時的殘骸照片，呼籲民眾協尋失聯的F-16V戰機。翻攝臉書「TaiwanADIZ」

「TaiwanADIZ」發文提到，飛官失聯座標位在北緯23度16分11秒，東經121度39分26秒。粉專以2021年F-5E戰機墜海時的殘骸照片為例，提醒在台灣東部海域、與那國島、石垣島附近的船舶以及民眾協助，若發現類似形狀的金屬物品，或是有「蜂巢結構」的小型碎片，希望能拍照通報，海上船舶請以VHF16頻道聯絡台灣海巡、海軍以及基隆海岸電台；文章同步以英、日文貼出。

此外，海巡署也持續搜救中。海委會主委管碧玲昨（1/13）深夜發文指出，海巡部隊不論白天、黑夜都還在努力；國家海洋研究院研究人員則是啟用聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船，出海探測，也初步取得黑盒子的定位範圍。

管碧玲指出，海巡署負責海面搜尋、國海院出力水下搜索，雙管齊下，至今仍鍥而不捨，不會放棄希望。

TaiwanADIZ以中、英文呼籲民眾協助。翻攝臉書「TaiwanADIZ」

TaiwanADIZ以日文發文，呼籲民眾協助搜尋。翻攝臉書「TaiwanADIZ」

