急急急！800萬鉅款明天恐充公 全台動員協尋頭彩得主

財經中心／師瑞德報導

急急急！800萬頭獎得主你在哪？去年10月在南投竹山「七星大發財彩券行」開出的今彩539頭獎，至今無人認領。台彩發出最後通牒，兌獎期限就在「明天」週一（1月12日），錯過這天獎金將全數充公。呼籲曾在竹山買彩券的民眾，快翻出舊彩券檢查，並撥打高額兌獎專線，別讓財神爺擦身而過！（AI製圖）

別讓財神爺在門口空等！台灣彩券公司今（11）日發出最後一道「緊急尋人令」，提醒全國民眾，特別是去年曾在南投縣竹山鎮買過彩券的鄉親，務必立刻翻找家中角落。因為去年10月11日開出的「今彩539」800萬元頭獎，得主至今仍未現身，而兌獎期限就在明天（1月12日、週一），若未在銀行營業時間內完成程序，這筆鉅款將全數充公。

最後24小時！ 竹山「七星」得主快現身

台彩表示，這注幸運中獎彩券是去（114）年10月11日，於南投縣竹山鎮的「七星大發財彩券行」開出。依據公益彩券兌獎規定，中獎人須於開獎日後三個月內兌領，截止日正是明天1月12日。眼看期限只剩下最後不到24小時，這位千萬富翁候選人卻遲遲未出現，不僅彩券行老闆著急，連台彩公司都替得主捏把冷汗。

錯過明天將充公 快打高額兌獎專線

「只差一天，天堂變地獄！」台彩鄭重呼籲，800萬元屬於高額獎金，需要經過專線預約才能兌領。由於明天就是最後期限，若得主在銀行關門前未完成手續，這筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘，成為做公益的善款。

台彩提醒，曾造訪竹山「七星大發財彩券行」的民眾，請把握這最後的黃金時間，翻翻抽屜、舊外套口袋或錢包。若發現自己就是那位幸運兒，請務必在明天銀行營業時間結束前，撥打高額兌獎專線預約，別讓這份能改變人生的800萬大紅包，在明天過後變成一張毫無價值的廢紙。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

