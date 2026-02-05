急性心梗、心肌炎、心臟衰竭...何時才是葉克膜介入時機？「它不是治療，是爭取時間」
急性心臟衰竭常見的原因有幾個，最常見的是急性心肌梗塞之後造成的心因性休克。另外一個常見的是慢性心臟衰竭病人病程突然的惡化。另外一個比較少見，但是也是非常嚴重的，是急性猛爆性心肌炎。
葉克膜是一種體外的膜氧合，可以把血液抽出體外，然後氧合交換氧氣過之後，再重新輸送回你的體內。在急性時支持病人的心臟或肺臟功能，讓病人在急性心臟衰竭時度過這一段時間……
提問：請問哪些狀況可能導致急性心臟衰竭？
劉國聖醫師：急性心臟衰竭常見的原因有幾個。最常見的是急性心肌梗塞之後造成的心因性休克。另外一個常見的是慢性心臟衰竭病人病程突然的惡化。另外一個比較少見，但是也是非常嚴重的，是急性猛爆性心肌炎。
提問：請問什麼是葉克膜？
鄭羽廷醫師：葉克膜它是一種體外的膜氧合。它可以把你的血液抽出你的體外，然後氧合交換氧氣過之後，再重新的輸送回你的體內。它可以在急性的時候支持病人的心臟或者是肺臟的功能，讓病人在急性心臟衰竭的時候可以度過這一段時間。
劉國聖醫師：葉克膜它的組成有兩個管子、一個馬達跟一個氧合器。其中一個管子可以把血從身體裡面引到馬達上，馬達輸送到氧合器，經過氣體交換之後，再由另一個管子送回身體裡面。
葉克膜絕大部分都是從大腿的動脈跟靜脈植入身體裡面，所以它可以比較快速的執行，在緊急的狀況之下，甚至可以在床邊執行，這是它最大的優勢。
提問：請問哪些狀況會考慮使用葉克膜？
劉國聖醫師：葉克膜的使用主要是在下列三個情況。
第一個情況是任何原因的休克，使用藥物還沒有辦法維持住病人的血壓，這個時候就是葉克膜介入的一個時間點。
另一個常見的情況是呼吸衰竭，在使用呼吸器之下，如果病人的氧氣濃度依然太低，或是二氧化碳濃度太高，這個時候也是葉克膜介入的時間點。
第三個常使用的時間點就是急救，就是所謂的ECPR，利用葉克膜來輔助CPR的進行。
提問：請問葉克膜可能出現哪些併發症？
鄭羽廷醫師：葉克膜當然是一個緊急救命的東西，但是它的併發症也很多。它使用的併發症包含了出血，腦出血、置放的傷口出血，或者是一些缺血的問題，像腸胃道的缺血、下肢缺血，這些都是使用葉克膜所有可能發生的併發症。
劉國聖醫師：葉克膜最大的問題是它的使用時間比較短，一般來說是以數天到數週為限。隨著使用的時間變長，它可能的併發症就會慢慢的增加。
最常見的併發症包括溶血、流血，對於腳的灌流的影響。葉克膜最主要的功能在替病人爭取時間，病人能不能夠成功的存活，其實還是要看病人當時需要放葉克膜的狀況有沒有獲得解決。
提問：請問哪些狀況會考慮使用心室輔助器？
鄭羽廷醫師：葉克膜雖然能夠救急，但是它沒有辦法長期的使用。如果病人的心臟功能沒有辦法恢復，這個時候就要考慮一些短期的心室輔助器或者是長期的心室輔助器。
它雖然需要再一次的手術，或者是需要一些自費的醫療耗材，但是它可以提供就是相較於葉克膜更長時間的心臟支持，讓病人的心臟功能有機會恢復，或者是過渡到下一個治療，或者是移植。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
(本文獲「照護線上」授權轉載，原文刊載於此）
更多幸福熟齡文章
栽培雙博士花2千萬，老母晚年獨自看診…孝親費夠用卻心很空，哽咽：孩子程度越高，離自己越遠
50歲萬年小主管存款僅20萬，被笑「理財已太遲」…他月省1萬做這件事：10年後太太「喜極而泣」
罹腦瘤連一張衛生紙都拿不住…英特爾前總經理接受生命「大禮」：不再賣命，把時間花在喜歡的事
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」
大S離世一年，在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久的吳佩慈也現身，4日晚間更罕見在社群發文，分享與大S姐妹談心內容，兩人還一度想「多元成家」。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
NBA》詹姆斯高機率重返騎士！願大幅降薪組「三巨頭」內幕曝光
41歲球星詹姆斯（LeBron James）季後將成為自由球員，若詹姆斯選擇延續職業生涯，重返騎士的機率相當高，近日也傳出騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）與剛被交易過去的哈登（James Harden）將會在休賽季招募詹姆斯，若詹姆斯能夠重返克里夫蘭，將是生涯第三度披上騎士戰袍。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
柯志恩機會來了？吳子嘉：他是民進黨前所未有最弱參選人
2026年高雄市長選戰已逐漸升溫，國民黨參選人、立委柯志恩表示，自己從頭到尾都認為藍白「一定要合」，面對高雄這樣綠營基本盤強勢的選區，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。對此，資深媒體人吳子嘉表示，民進黨參選人賴瑞隆是沒有魅力的人，對民進黨來講，是前所未有最弱的一個參選人。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
黃國昌戰新北！尚毅夫曝他選到底「2大後果」：這群人火大
民眾黨主席黃國昌卸任立委後，本月初隨即宣布成立新北市長競選總部，外界關注黃是否選到底。媒體人尚毅夫說，若黃國昌選到底，就會讓民進黨的蘇巧慧當選，藍白就「掰掰了」，且藍營基層會火大；若黃票很少、被棄保，黃也「掰掰了」。