急性心肌梗塞後重度心衰竭 跨團隊照護助他重拾生活

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「如果不是那 51 分鐘的心肺復甦術（CPR），今天我無法站在這裡分享人生。」現年62歲的倪先生，2017年因急性心肌梗塞導致心跳驟停，歷經長達51分鐘搶救並緊急使用葉克膜（ECMO）才從鬼門關前被拉回。此後，多年反覆進出醫院、收過多張病危通知書，一度被判定為重度心衰竭高風險個案。八年後，倪先生逐步找回生活品質，彰基心臟科主任廖英傑醫師表示，心衰竭並非一次治療即可痊癒，而是需長期追蹤、精準調藥與跨團隊合作的慢性疾病。

喘、疲勞、水腫 症狀加重要警覺

廖英傑醫師說明，心衰竭患者常出現咳嗽、活動或平躺時易喘、疲勞、體力下降、食慾不佳、便秘，以及夜間呼吸困難，部分患者會有下肢或腳踝水腫。這些多與心臟供血不足與體液滯留有關，若症狀出現或惡化，應及早就醫避免病情加重。

中西醫整合 改善生活品質

心衰竭團隊負責人陳韋傑醫師指出，依循國際治療指引，建立標準化照護流程，從急性期治療、藥物最佳化、心律控制，到出院後追蹤與衛教，皆由跨專業團隊共同執行，有助降低再住院與急性惡化風險。

以倪先生為例，2021年因心衰竭急性惡化，心臟射出分率（EF）降至 19%，合併心房顫動並接受電燒手術。雖急性風險解除，仍長期受睡眠中斷與活動易喘所苦。經團隊評估並取得同意後，導入中醫團隊共同照護。在接受三個月中醫藥調理後，約一個月即感受到睡眠與食慾改善，體重增加約2公斤，療程結束後心臟射出分率維持在約40%，對病情控制更具信心。

中醫強調整體調理 研究證實助益

中醫部副主任陳運泰醫師指出，中醫在心衰竭治療中著重整體調理，協助改善疲勞、呼吸困難與體力狀態。國際研究顯示，在標準西醫治療下加入中醫藥輔助，可降低心衰竭住院與心血管死亡風險，且具良好安全性。另如八段錦、太極拳等溫和運動，也適合納入心衰竭病人的長期心肺訓練。

彰基心衰竭團隊強調，心衰竭治療不只是延長生命，更重要的是守護生活品質與尊嚴。若民眾出現心臟不適或已確診心衰竭，應及早接受專業評估與完整照護，為生命與生活築起長期防線。

