急性淋巴性白血病惡化極快 異常症狀務必提高警覺

台灣每年新增三百例急性淋巴性白血病個案，雖好發於十歲以下兒童，但對成人病友的衝擊不容小覷。發病後，淋巴芽細胞會異常增生，產出大量且功能不全的淋巴細胞，不僅喪失免疫功能，還會壓迫正常造血空間，全面衝擊身體機能。中華民國血液病學會柯博升理事長指出，急性淋巴性白血病可能惡化得極為快速，病友可能一個月前健康檢查顯示正常，但一個月後就猛然發病。醫師提醒，若莫名出現一週以上的蒼白無力、感染發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛或是淋巴結腫脹等症狀，務必及時接受血液與骨髓檢查，掌握黃金治療時間。

柯博升醫師進一步說明，急性淋巴性白血病的進程快速，需要高劑量化療來清除癌細胞。整體治療可分為三大階段，第一階段引導期，以高劑量化療為主，並視基因突變與否加入標靶藥物，以將癌細胞降至五%以下為目標；第二階段為鞏固期，以持續清除剩餘的癌細胞為目標；第三階段維持期，則藉由低劑量化療藥物避免復發。

隨著分子檢測技術進步，急性淋巴性白血病檢測方式已不再侷限於傳統的骨髓抹片檢查，而是邁入「可測量殘存癌細胞(MRD)檢測」的新時代，透過先進技術偵測病友體內是否仍殘留可測量殘存癌細胞（MRD）已成為臨床評估與治療決策的重要方向。中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃醫師分享，在治療第一階段，即透過可測量殘存癌細胞（MRD）檢測，及早確認治療成效，幫助醫師評估第二階段治療策略，並有助於提前展開醫病對談，讓病友與家屬在心理與實務層面都能及早做好準備。

葉士芃理事長進一步表示，在治療達成可測量殘存癌細胞(MRD)陰性後，後續治療有骨髓移植及免疫治療等方式可運用。臨床上終於可依個人狀況、風險評估，精準打造個人化療程。急性淋巴性白血病治療，已從過去「一體適用」邁向「依據檢測結果量身打造的精準治療時代」，透過治療選擇，醫師能在療效與風險之間取得更好的平衡，協助病友於關鍵鞏固期，在更低治療副作用的前提下，降低復發風險、提升治癒機會。

癌症希望基金會副執行長許怡敏表示，急性淋巴性白血病在各階段的治療選擇多元，為因應新趨勢，癌症希望基金會推出最新版《選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病ALLin1》衛教懶人包（https://knowledge.pse.is/63bvvn），協助病友在關鍵治療歷程中更能掌握周延的資訊；她也強調，政府資源是病友持續治療至要關鍵，更能幫助病友取得妥善療程。