急性病毒性A肝本土病例 創9年新高
二○二五年急性病毒性Ａ型肝炎本土病例數為四四七例，為近九年最高，其中透過性行為傳播占近四成（三十六％）。依據疾管署監測資料顯示，二十至三十九歲占六十四‧六％，二十一至四十歲民眾抗體陽性率僅約一○%，顯示青壯年族群具有A型肝炎感染風險。疾管署發言人林明誠表示，A型肝炎病毒耐酸鹼、耐高溫又抗寒，對環境耐受性高；民眾要維持良好飲食及個人衛生習慣，以肥皂及清水正確洗手，共食時使用公筷母匙，並避免不安全性行為。
國內急性病毒性A型肝炎疫情自二○二五年三月起病例數呈上升趨勢，迄今未見趨緩；依據疾管署監測資料顯示，二○二五年急性病毒性A型肝炎累計四七七例確定病例，含本土病例四四七例及境外移入三十例，其中本土病例數為近九年（二○一七至二○二五）累計數最高，以男性占八十二‧八%為多，年齡層以三十至三十九歲占三十六‧二%最多，其次為二十至二十九歲占二十八‧四%，本土病例發病以七至十一月為多，病例數介於五十至六十五例。
疾管署急性傳染病組組長楊靖慧表示，依二○二○年疾管署委託進行之國民免疫力調查研究結果顯示，國內整體A型肝炎抗體陽性率約三○%，二十一至四十歲民眾抗體陽性率僅約一○%，四十一至五十歲民眾抗體陽性率也未達四成，顯示青壯年族群具有A型肝炎感染風險。
A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的飲食，或經由與感染者親密接觸而感染，潛伏期十五至五十天，平均二十八至三十天，症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服及黃疸等，疾病嚴重度會隨年齡增加，但痊癒後終身具有免疫力。A型肝炎致死率約○‧一～○‧三%，老年人或慢性肝病患者，有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。
A型肝炎病毒（HAV）在環境中有極強的耐受性，能長期存活。一、溫度耐受性，耐高溫：A肝病毒相當耐熱，需加熱至攝氏85度以上且持續至少一分鐘才能使其失去活性。在60°C的環境下，病毒仍具有相當的抵抗力。耐低溫：病毒非常耐寒，在冷凍（如-20°C）條件下可存活數年，且不會被冰凍殺死；這也是冷凍莓果常引發疫情的原因。
二、化學與環境耐受性，耐酸鹼：病毒能耐受極端的pH值（如pH1.0仍可存活五小時），因此能輕易通過胃酸進入腸道。耐清潔劑：對一般的酒精性乾洗手、清潔劑及溶劑（如乙醚、氯仿）具有抵抗力，但正確洗手仍可去除手上病毒，減少附著。環境存活期：在水中（不論淡水或海水）可存活十二週以上或數月之久.在乾燥的環境表面（如不鏽鋼）可存活數天。
三、消毒建議，有效消毒：雖然一般酒精無效，但使用適當濃度的漂白水（1000ppm以上）可有效清潔受污染的環境與物品。飲食衛生：食物必須徹底煮熟，飲用水需煮沸。四、個人防護建議，接種疫苗提升保護力、注意飲食衛生、個人手部衛生，可阻斷糞口傳染、避免不安全性行為，降低疾病暴露風險。
為降低A型肝炎傳播風險，疾管署提供符合條件之確定病例接觸者於可傳染期最後一次接觸後十四天內公費接種一劑A型肝炎疫苗，請配合衛生單位疫調及確實接種，以控制疫情，並籲請民眾維持良好飲食及個人衛生習慣，聚餐共食時使用公筷母匙；性行為前後都應使用肥皂及清水澈底清潔雙手，並避免與他人發生不安全性行為。
此外，接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，接種一劑疫苗後，就有九成以上的保護力可持續三至五年，依時程完成二劑疫苗接種，產生的免疫力可維持二十年以上，民眾如因出國旅遊或有較高暴露風險者，建議主動自費接種二劑A型肝炎疫苗（二劑間隔六至十二個月），以降低感染風險。
