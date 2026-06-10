急性白血病猝逝 非典型癌症提高警覺

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就在6月7號發生了一件震驚演藝圈的事，演員「傅子純」因為急性白血病，送醫後仍在24小時內過世，不僅讓許多人覺得悲傷，也讓白血病的話題又再次掀起。在台灣，癌症仍然是國人死亡的第一位，而究竟什麼是白血病？誰又是高風險族群？我們來聽醫師怎麼說。

藝人傅子純年僅46歲，卻因急性白血症猝逝，從發病到離世僅過24小時，震驚演藝圈。

台北慈濟醫院血液腫瘤科醫師 劉益昇：「骨髓裡面的造血的白血球產生的癌變，這一類的病不會說就是突然之間發生，它基本上都會有一些基因的，慢慢慢慢地演變 或突變造成。」

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根據衛福部最新資料，歷年白血病發生率約占所有癌症的百分之2.12%。血檢的異常表現是白血球不正常的偏高或下降。但像是容易貧血、莫名瘀青、發燒、倦怠這些症狀，在現實生活中就不易察覺。

台北慈濟醫院血液腫瘤科醫師 劉益昇：「他的造血的血小板的工廠，被白血球大量的占據了，等於說我們骨髓只會負責生產白血球，反而在血紅素跟血小板這兩塊，是生長不出來的。」

雖然白血病沒有特別的高風險族群，但醫師還是提醒，這類人要特別注意。

台北慈濟醫院血液腫瘤科醫師 劉益昇：「好發的還是在中老年人以上，因為其實按照我們的基因的邏輯來說，因為我們人 當你生命活得越長，你的細胞裡面的，DNA的突變的機會 會越來越高，那大家會一直質疑說，這類跟遺傳是不是有很明確的關係，其實不一定。」

醫師提醒，重要的是要定期做篩檢，尤其現在每年的血液檢查都有納入健保，能夠早期發現才能及時治療。

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