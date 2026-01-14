急性腸胃炎大流行！醫：10人有7、8人又吐又拉

連日氣溫驟降、日夜溫差劇烈，急性腸胃炎患者數量大幅攀升。胃腸肝膽科醫師張靖透露，近期門診中每10名病患就有7至8人確診急性腸胃炎，多數患者呈現嘔吐與腹瀉並行的症狀。

近期門診中每10名病患就有7至8人確診急性腸胃炎，多數患者呈現嘔吐與腹瀉並行的症狀。（圖／報系資料照）

張靖在臉書「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」發文指出，門診中急性腸胃炎病例明顯增多，在眾多出現嘔吐與腹瀉症狀的患者中，也有部分個案是因腎結石卡住輸尿管導致腎積水，進而引發腹痛、噁心、反胃等類似腸胃炎的表現，提醒民眾若身體不適，仍應就醫釐清病因。

廣告 廣告

胃腸科醫師李柏賢日前也提醒，冷冬血流減少會讓胃變懶惰，當氣溫下降時，人體會將血液優先輸送至心臟、大腦等重要器官，使得腸胃血流減少，即使進食量不多，仍會感到胃脹、胃食道逆流、打嗝不止，應避免攝取過於油膩、不易消化的食物，多喝溫水或溫湯能幫助胃腸暖和，提升消化能力。

腸胃炎可食用4大類食物，包括具止瀉效果的蘋果、香蕉等水果。（圖／Photo AC）

營養師高敏敏在粉專發文說明，腸胃炎期間只要把握「好消化的清淡飲食」原則，並依據自身腸道狀況調整，飲食選擇其實相當多元。她建議可食用4大類食物，包括具止瀉效果的蘋果、香蕉等水果，水煮清湯類如蛋花湯、清湯、粥品，好消化的蒸蛋、吐司、蘇打餅乾，以及減少粗纖維的嫩葉蔬菜、大黃瓜、冬瓜等。

高敏敏強調，急性腸胃炎期間務必避免飲用高糖飲料，因含糖飲品可能影響滲透壓，使腹瀉情況惡化，建議改喝無糖茶或白開水。此外，蛋糕、甜甜圈等甜食，以及辛辣刺激或油煎、油炸的食物都應避免，這些食物會加重胃部負擔，削弱消化能力。

延伸閱讀

為期5年！陸商務部：續對美、韓產太陽能級多晶矽徵收反傾銷稅

BTS防彈少年團登高雄！11/19起唱3天 睽違8年全員來台開唱

曝柯文哲羈押「快沒命」 陳佩琪控訴：此仇不共戴天！