急性腸胃炎激增！醫曝「10個中8個」 腎臟出事也會腹痛

生活中心／倪譽瑋報導

腹痛不一定是腸胃炎！胃腸肝膽科醫師張靖發文分享，近期門診中急性腸胃炎「又吐又拉」的患者數量大增，10位有8位都是，但也有不同的個案，一位患者噁心、右腹痛，張靖認為其症狀非典型，一檢查發現，該患者是腎臟出問題，結石堵塞輸尿管造成右腎積水，所幸有多留意、做出了精準的診斷。

急性腸胃炎就醫增多 「腎結石患者」也腹痛

日前張靖分享，在門診時發現急性腸胃炎有大幅上升的趨勢，「10個裡有7-8個都是」12日也有許多急性腸胃炎患者，但在眾多又吐又拉的腸胃炎當中，有一位患者右腹疼痛、伴隨一些噁心反胃。

張靖觀察那位患者「因症狀不典型，我的直覺告訴我不太對勁」，於是展開超音波檢查，結果發現疼痛來源其實是：腎結石卡住輸尿管造成右腎積水。張靖直呼「幸好我有拿起超音波確認」才讓真相水落石出。

腎積水嚴重嗎？醫籲「小心輸尿管阻塞併發症」

關於腎積水，過去衛福部基隆醫院泌尿科醫師林柏翰曾指出，一名65歲的伯伯腎積水後發高燒，經檢查發現兩邊腎臟都被結石塞住，為病人進行輸尿管鏡雷射碎石手術，即時從敗血症邊緣拉回。

林柏翰提醒，即使腎結石沒有造成任何不適，但也要定期追蹤結石的狀態，最怕結石長期阻塞輸尿管，細菌跑到血液中引發敗血症；或是塞久沒有及時處置，腎臟可能因此慢慢萎縮掉。若出現腰痛、頻尿、尿急或血尿等情形應即早就醫。

