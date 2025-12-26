急抱大腿？澤倫斯基大讚美特使「新想法」 託女婿傳聖誕祝福只為求見

記者蒲世芸／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基表示，自己因為25日與美國特使進行通話，讓對於結束俄烏戰爭產生了「新的想法」。他形容，這次對話在會談形式、會面安排以及時間點上，都有助於讓「真正的和平更靠近」，對此次與美方的意見交換表示滿滿好評。

澤倫斯基認為和川普特使通話後，離和平似乎更加接近了。（圖／翻攝自白宮）

烏方稱與美進行了深入的通話

澤倫斯基指出，他與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）以及美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）進行近一小時通話，雙方針對如何終結戰爭深入交換意見。

而在此前，澤倫斯基才對外說明一份最新的20點和平方案。該方案是在美國與烏克蘭代表於佛州協商後敲定，被視為先前魏科夫提出草案的更新版本。澤倫斯基也透露，他已請魏科夫與庫許納代為向美國總統川普「以及整個川普家族」轉達耶誕祝福。

澤倫斯基公開大讚美方

川普與其外交團隊近來同時與烏克蘭及俄羅斯接觸，試圖為這場自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來持續至今的戰爭，尋找停戰解方。近期談判似乎出現些許進展，澤倫斯基也公開肯定美方提出的「好想法」。

但他也坦言仍有「敏感議題需要處理」，強調「我們與美國團隊已經知道該如何把整件事拼湊起來」。他並補充，烏克蘭首席談判代表、國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）以及國家最高安全官員，將持續與美方進行磋商。

川普派特使魏科夫及其女婿庫許納，與烏方進行了近一小時通話。（圖／翻攝自白宮）

這份新版20點和平方案，被視為修正先前遭批評「過度傾向俄羅斯立場」的草案。當時的初版內容，被基輔與歐洲盟友認為等同要求烏克蘭「實質投降」。

盼有鋼鐵般安全保證

澤倫斯基24日說明，新方案提出的選項之一，包括烏克蘭部隊可能自東部部分地區撤離，並設立非軍事區；同時，也納入由美國、北約及歐洲國家提供的安全保證，一旦俄羅斯再次入侵，將進行協調一致的軍事回應。

針對工業重鎮頓內茨克（Donetsk）地區，澤倫斯基表示，「自由經濟區」可能是一個方向，但他強調，任何烏軍撤出的地區，都必須由烏克蘭方面負責維安。目前俄羅斯控制約75%的頓內茨克州，以及鄰近盧甘斯克州（Luhansk）約99%的土地，兩地合稱「頓巴斯」（Donbas）。澤倫斯基正面臨來自川普的巨大壓力，要求在華府主導的談判中，將整個頓巴斯割讓給俄羅斯。

不過，澤倫斯基至今仍拒絕任何領土讓步，並堅持只有在獲得「如同鋼鐵一樣的安全保證」下，才可能接受和平協議；俄羅斯總統普丁則多次警告，若烏軍不撤離頓巴斯，俄軍將自行奪取。

