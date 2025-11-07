急援紅軍城? 英「風暴陰影」導彈已秘密運抵烏! 戰爭逼近失控邊緣

戰機掛載遠程攻擊導彈，也是烏軍反擊俄軍的方式之一。圖為烏軍戰機掛載風暴陰影導彈。 圖：翻攝自 @ukraine_map X 帳號

[Newtalk新聞] 俄烏戰火未歇之際，外媒披露英國秘密向烏克蘭交付「風暴陰影」（Storm Shadow）遠程巡航導彈，標誌著這場戰爭正朝不可控方向推進。這款被西方稱為「幽靈殺手」的隱形武器，不僅使烏軍具備打擊俄軍後方的能力，更被視為公然觸碰俄羅斯總統普丁所劃定的安全紅線。

據報導，「風暴陰影」由歐洲多國聯合研發，射程可達 560 公里，採用慣性導航、衛星定位與地形匹配的複合制導系統，命中精度可達公尺級。其隱形氣動外型與超低空突防能力，使其能避開防空雷達偵測與常規攔截，足以摧毀加固掩體、彈藥庫與指揮中心等戰略目標。

對長期缺乏遠程精準打擊能力的烏軍而言，「風暴陰影」的加入使戰場態勢出現質變，俄軍後勤與指揮體系首度暴露在烏軍火力之下。分析指出，英國此舉象徵西方援烏政策從「防禦性支援」邁向「攻擊性介入」，不僅打破先前的「克制底線」，更以秘密方式繞過國際公開監管，強化對俄施壓。

英國此舉被視為從協助防禦到協助進攻的重要轉折。 圖：翻攝自全球觀察室

俄方則多次警告，若西方提供可打擊俄境內目標的遠程武器，將視為「直接挑釁」。普丁早前強調，俄方將採取「對等且強硬」的反制。隨著「風暴之影」導彈被證實投入實戰，俄軍已加強對基輔與哈爾科夫的報復性空襲，並可能擴大攻擊範圍，將戰火推向更廣域空間。

近月來，烏軍多次利用「風暴陰影」襲擊克里米亞及俄境內縱深目標，造成俄軍後勤與能源設施重大損失。作為報復，俄軍密集轟炸烏克蘭主要城市，平民死傷與基礎設施破壞持續攀升。戰場正陷入「報復與反報復」的惡性循環。

有分析認為，這場由西方軍援持續升級的戰爭，正讓烏克蘭淪為大國博弈的前線。烏軍雖獲遠程打擊能力，卻難以改變整體戰略劣勢；俄方則陷於戰爭長期化的經濟與外交壓力。西方國家在持續援烏的同時，軍工庫存與國內政治分歧也日益嚴重。

雖然歐洲加強對烏克蘭的援助，但是面對懸殊的戰力，烏俄戰場維持僵局。 圖：翻攝自全球觀察室

當「幽靈殺手」在烏克蘭上空呼嘯，這場戰爭離和平愈發遙遠。國際社會呼籲各方停止升級對抗，回到談判桌前，以政治對話替代軍事冒險。否則，一旦戰爭突破所有安全紅線，無論直接或間接參與者，都將承受無法挽回的災難性後果。

