急撤兩岸條例？他酸爆：我進來、我又出去了

▲民進黨立委林宜瑾5日被爆已默默地撤回《兩岸條例》修正草案，引發政壇熱議。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾提修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文「國家統一前」、「地區」等詞彙，挨批將推「兩國論」入法；不過，昨（5）日卻被爆出，她已匆忙撤案，引發政壇熱議。對此，國民黨前發言人鄧凱勛開嗆，提案又撤案，民進黨自導自演憲政方唐鏡，抗中保台被人看破手腳。

鄧凱勛指出，這場鬧劇，堪稱是民進黨執導，林宜瑾出演的憲政方唐鏡「我進來了、我又出去了」，在提案與撤案之間反覆橫跳，視國會殿堂如兒戲，視憲政體制如無物。然而這齣鬧劇，恰恰揭穿了民進黨長期以來的政治謊言。

鄧凱勛直言，民進黨習慣挑戰憲政紅線，認為國民黨為了國家穩定會當「煞車皮」，且只要國民黨一擋，就能轉身向支持者販賣亡國感，空手套白狼賺取政治紅利。然而，這次國民黨選擇把門打開，表明「不再阻擋」要民進黨自己面對後果時，民進黨卻立刻怯戰、縮手。這證明了民進黨口中的「愛台灣」與「抗中保台」，不過是喊得震天嘎響的騙票口號。

鍾佳濱委員曾說：「只有僱傭兵才看酬勞打仗。」鄧凱勛則照樣造句，還給民進黨也頗為通用「只有民進黨，才看政治紅利喊抗中保台。」 對民進黨而言，一旦發現沒有政治紅利可圖，甚至可能引火燒身時，所謂的理想與堅持就可以立刻拋諸腦後，撤退得比誰都快。

最後，鄧凱勛也強調，林宜瑾委員的撤案，把民進黨的投機完全展示在國人面前。他呼籲，民進黨有種提案挑戰憲法架構，就要有勇氣承擔政治後果，這種把國家安全當籌碼，會贏就賭、怕輸就跑的做法，著實是醜態與糗態百出。請民進黨立刻停止這種「方唐鏡式」的政治操作，不要再把中華民國的未來，當成大型票騙實驗場。

