急救中最困難項目！南投隊呼吸道插管甦術競賽勇奪特優

114年第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽特優。（圖／記者石振賢翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣政府消防局碧興分隊隊員許秝豐與草屯分隊隊員白明倫，於114年11月22日組隊參加中華緊急救護技術員協會舉辦的「第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」，南投縣政府消防局派出菁英隊伍參賽對陣全國專業隊伍，並且成功在呼吸道插管組中脫穎而出，奪得特優殊榮（非六都組第一名），展現南投縣政府消防救護實力。



中華緊急救護技術員協會辦理的競賽是國內急救領域年度盛事，廿二日於台中逢甲大學舉辦急救競賽，本次賽事分為呼吸道插管競賽、ＣＰＲ競賽、ＭＣＰＲ競賽三大組別，其中呼吸道插管為急救最困難項目，僅開放具備醫師或高級救護技術員（ＥＭＴ-Ｐ）資格者報名。



本次賽事也特別針對插管競賽設計五項高難度情境，進一步考驗選手臨場應變能力與技術。如在倒塌房屋廢墟，需在黑暗、狹窄且結構不穩的夾縫中對受困患者實施插管，在水域溺水情境，則要求選手在漂浮不定、劇烈搖晃的竹筏上施救，本次競賽也結合臨床實務的「藥物輔助插管（Drug-Assisted Intubation,DAI）」概念，要求選手在高壓下精準判斷藥物使用時機。



南投縣政府消防救護隊伍獲得佳績，局長陳興傑特別向獲獎選手表達祝賀與感謝，感謝這群守護南投的消防英雄，為市民提供最優質的緊急醫療服務，未來將持續強化高階救護技能培訓，精進救護人員於各類艱困情境中的處置能力。