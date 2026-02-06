急救成功率持續提升 金門消防局頒發「救命之星」榮譽胸章

▲局長呂英華秘書陳叁奇與受章同仁一同合影。

現場處置正確比快速更重要

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣消防局於115年2月6日舉行「救命之星」榮譽胸章授章儀式，表彰在到院前緊急救護勤務中表現卓越、成功挽救生命的救護人員。消防局局長呂英華親自頒發榮譽胸章，肯定第一線執勤人員在生死關頭展現的專業技術、勇氣與責任感。

本次獲頒「救命之星」榮譽胸章(銀章)者，為金湖分隊隊員王宇亨、簡智田及黃志中3人；另114年度亦有火災調查科科員（時任金寧分隊隊員）許俊偉、金寧分隊隊員林誌有、許峻維、金沙分隊隊員林昶志、謝賢、金湖分隊隊員吳百翊，以及金城分隊隊員蔡鴻霖、陳威杰等8名同仁獲此殊榮，充分展現本縣消防團隊的專業救護實力。

▲局長授予黃志中榮譽胸章。

消防局指出，近年來本縣緊急救護案件數逐年攀升，顯示縣民對救護服務的需求日益增加。統計顯示，到院前心肺功能停止（OHCA）案件數自110年56件逐年增加至114年89件；經救護人員急救後恢復生命徵象者，從110年4件提升至114年25件，急救成功率由110年的7.14%提升至114年的28.09%；經醫院後續治療康復出院者亦逐年增加。顯示消防局持續精進救護技術與人員訓練，已有效提升患者存活率。急救成功率的提升，關鍵在於專業人員培育與制度化訓練。消防局目前已培育10名高級救護技術員（TP），成為本縣院前救護的重要核心力量。TP除可執行高階救護技術及給藥外，更能在第一線指導同仁操作，帶動全體救護人員技術精進，形成「以師帶徒、以實務強化訓練」的良性循環。

消防局全國首創設計「救命之星」與「接生好手」兩款榮譽胸章制度。其中「救命之星」分為銀章與金章，凡於OHCA案件中成功使患者恢復生命徵象且康復出院，即頒發銀章；累積3枚銀章可換發金章。胸章不僅象徵一個家庭的挽回，更代表救護人員技術與專業的最高認證。

▲ 局長授予簡智田榮譽胸章。

消防局表示，現代緊急救護已由過去單純追求「快速送醫」的模式，正式轉型為「精準醫療前移」的救護策略，核心精神為「品質優先、正確先於快速」。救護人員在現場執行的每一項救護決策與技術操作，皆攸關患者是否能夠成功復甦並回歸社會與家庭。救護現場多投入的每一分鐘，都是為患者爭取腦部灌流與器官復甦的關鍵黃金時間，亦是對生命最嚴謹且負責的專業承諾。

呂英華局長也呼籲，民眾若看到救護人員在現場處置時間較長，請不必擔心，這代表救護人員正依最新專業流程執行完整且安全的急救處置。消防局將持續強化高級救護技術員培育，精進同仁訓練與裝備更新，打造更強韌的院前救護體系，全力守護金門鄉親的生命與健康。（照片記者洪美滿翻攝）