急救最前線 消防英雄串起生命之鍊

今天是119消防節，認識這批急救英雄，南部第1支高級救護隊在屏東，與初級和中級不同的是，最高級的救護技術員受訓時數超過1280小時，不僅能執行心肺復甦、甚至緊急接產、氣管插管、心臟電擊等高風險的醫療行為。1年來一次次衝鋒陷陣、與死神拔河，提升8%急救存活率，一連串專業急救全程分秒必爭，不只是救回一命，更挽救一家幸福。

這是一個家庭的經濟支柱。躺著進來，我要讓你走著出去。鐵工廠60歲蘇先生，工作途中倒地不起，同事立刻CPR急救，緊接著消防隊、高級救護隊接棒搶救。患者 蘇先生：「再怎麼暈掉 我都不曉得，怎麼處置 我都不知道。」

廣告 廣告

患者 蘇先生：「好在 命救回來了 感謝人家，(那時候有無意識的躁動)，不能倒啊，身體好一點的話 就馬上上班，也是要撐到小孩子有自主能力，能撐就撐啊。」

屏東高救隊小隊長 黃志然：「到這個年齡還沒退休，代表他還有這個需求，是用盡洪荒之力要把他救回來。」

屏東基督教醫院副院長 黃偉春：「救護車到現場，就好像急診室到了現場，尤其是針對這種心跳停止的病人，高級救護隊急救的照護，可以明顯地提升。」

屏東高救隊小隊長 黃志然：「因為我們要執行的是插管，電擊 給藥之前 要做打針，管路建立起來，才可以把急救藥物打進去，我們要搶救的是，CPC1(腦功能良好)為主，或者是CPC2(中等腦功能損傷)，否則這段路 對他來講，也是一種折磨痛苦，救的就是讓可以完整地回到家庭。」

救人一命，守住一家幸福，但總有小腳ㄚ急著邁大步。

屏東高救隊小隊長 黃志然：「遇到急產接生，這久久才會遇1次，到現場還是會傻眼啊，大家互看了一眼之後，他們就說 欸 志然 上啊，我 他說 嗯 對，所以我只能硬著頭皮上啊，想說你怎麼不趕快哭(自主循環)啊，接新生兒會用到的，24周的巴掌仙子 又是早產兒，已經不是第1次 我就覺得，天啊 怎麼還是這樣這麼難救，我不信 我就是要救救看。」

屏東高救隊小隊長 黃志然：「媽媽她自己說 不管怎麼樣，先救小朋友，可是我說 沒有 我兩個都要救，我抱著他 123 吹223吹，就是為了搶時間 邊打帶跑，因為中間全部都是時間。」

屏東高救隊小隊長 黃志然：「她老公也說盡力搶救，也很不忍心說 如果真的不行，就是以我太太為主，當爸爸的人 很懂這個心情啦，聽到小朋友恢復心跳，我其實很開心 很振奮，我覺得 總讓我救回來了。」

分秒必爭，屏東高救隊受訓過上千小時，奔赴現場，為生命續航。

患者：「要去屏基嗎，(對 屏東基督教醫院)。」

屏東高救隊小隊長 黃志然：「這叫骨針，讓它的液體可以透過，骨髓腔裡面 去流到全身，把它先打在 他的血管找不到，心肺功能停止的患者身上，左側為主，讓它離心臟比較近一點點。」

屏東高救隊隊員 周裕盛：「血肉模糊 有些甚至頭首分離了，一開始也都滿震撼的啊，不能呆在現場，一定要腎上腺素上來之後，馬上去做處置，處置完之後 才會去回想，那我還有沒有需要做更多，來幫助這個病人，很稀少的案件，會有一種挑戰的心態，就真的是學有所用。」

水裡來火裡去，身處各種挑戰、創傷，要能抗壓，要有強健體魄。

屏東高救隊小隊長 黃志然：「搶到院前這個時間，越早介入做急救，可以讓它的存活率，每快1分鐘就提升10%，每晚1分鐘掉10%，(高救隊)從(屏北)這邊出發，然後延伸到屏中 屏南，希望說心肺功能停止的患者，急救之後，他可以重新恢復他的心跳。」

看盡人生悲歡離合，勇敢搭起生命安全網。

屏東高救隊小隊長 黃志然：「從接生 看到人，OHCA(到院前心肺功能停止)，人的一生 大概一天就可以看得完。」

我是黃志然，高級救護技術員，為急救而生。

更多 大愛新聞 報導：

花蓮新城北埔廳舍 挖出史前遺址

蟻蝕梁柱 專業修繕老屋重生

