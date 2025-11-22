急煞追撞「滑車底遭輾 海巡署士兵搶救20天死

地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮發生一起死亡車禍！一名20歲的海巡署的士兵，日前騎機車行經花蓮吉安鄉自立路二段時，疑似煞車不及，連人帶車急速滑進左轉的車輛底下，地面還磨出一道火光，騎士還被車子輾過，傷勢嚴重，全身多處擦挫傷、骨盆骨折、腦出血，原本一度生命跡象穩定，但最後仍宣告不治。

大馬路口，一輛轎車打了方向燈，準備左轉，突然碰的一聲，一輛機車，疑似煞車不及，連人帶車急速滑進車子底下，磨出一道強烈火光，騎士和機車慘被車子輾過，後方騎機車的朋友見狀，簡直快嚇壞，趕緊停車幫忙，巨大聲響，附近民宅的民眾，也紛紛出來看，有的幫忙指揮，有的拿三角錐幫忙擋

廣告 廣告

急煞追撞「滑車底遭輾」20歲海巡署士兵 搶救20天後亡

急煞追撞「滑車底遭輾」20歲海巡署士兵 搶救20天後亡。（圖／翻攝街道監視器）

警方醫護人員，趕往現場，緊急搶救，並將患者台上擔架送醫。這一撞，力道真的不小，整輛機車嚴重毀損變形，車前的車殼還直接不見，零件四散，現場滿目瘡痍

事發就在上個月31號凌晨，花蓮吉安鄉自立路二段，一名59歲吳姓汽車駕駛和一名20歲的莊姓騎士發生車禍，騎士被車子輾過，傷勢嚴重，全身多處擦挫傷、骨盆骨折、腦出血，一度生命跡象穩定，但最後仍宣告不治，而他的身分也曝光，是一名海巡署士兵。

急煞追撞「滑車底遭輾」20歲海巡署士兵 搶救20天後亡

急煞追撞「滑車底遭輾」20歲海巡署士兵 搶救20天後亡。（圖／民視新聞）

自強消防分隊高級救護員黃競皜：「到達現場時，發現患者已倒於地上，昏迷叫不醒，給予急救之後送往慈濟醫院。」

詳細肇事責任，還有待調查釐清。只是年紀輕輕的士兵，就此結束生命，家人恐怕難以接受。

原文出處：急煞追撞「滑車底遭輾」20歲海巡署士兵 搶救20天後亡

更多民視新聞報導

最新 / 三重無差別攻擊！毒蟲持鐵棍打傷夫妻「15分鐘就逮」

陳菁徽秀照控陳其邁與李有財交好挨告 黃文益轟抹黑：典型的政治操作

4男KTV深夜聚賭遭警臨檢…生日驚喜變驚嚇！

