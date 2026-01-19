急病借錢是假象 警銀聯手即時保住10萬元

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大同分局日前成功攔阻鄭姓民眾於中國信託銀行承德分行臨櫃提領案，防止民眾遭詐新臺幣10萬元，展現警方與金融機構合作打擊詐騙的決心與成效。

建成派出所警員何宜修、劉佑愷日前擔服巡邏勤務時，接獲中國信託銀行承德分行通報，表示有民眾欲將10萬元存入陌生帳戶，行員察覺異狀，疑似遭詐欺，遂通報警方到場處理。

警方到場了解，該鄭姓民眾稱因同事家人於中國生病急需醫療費用，對方欲向鄭民借款、並稱在中國僅可使用人民幣，遂透過另一名同事在中國之友人協助兌換人民幣，要求鄭民將10萬元存入對方所提供之陌生帳戶；警方聽聞鄭民說詞，研判此為典型「假借親友急難」之詐騙手法，隨即向鄭民說明相關詐騙案例及防詐騙觀念，經過警方與銀行人員耐心勸說後，鄭民表示已了解詐騙風險，決定取消存款作業，成功守住10萬元。

大同分局呼籲，詐騙集團常以親友生病、急需用錢為由，要求民眾匯款或存款至陌生帳戶，民眾如遇類似情形，務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線，亦可直接撥打110向警方查證，以保障自身財產安全。