急繳費？ 公車司機丟包乘客 半路違停急奔通訊行

台南有民眾搭公車，結果意外拍下司機在非站牌地方停靠，而且直接跑下車衝進通訊行辦事情，讓乘客痛批這客運公司的螺絲是不是鬆了，當天行車紀錄器畫面曝光，駕駛不但擅離職守，還紅線違停，公車處要開罰了。

司機突然把車靠邊停，不但放乘客下車，沒想到就連司機自己也跑下車，朝通訊行直奔過去（圖／TVBS）

這起公車駕駛擅離職守事件引起民眾關注。當時公車廣播系統正播報「下一站中華勝華街口」，然而距離下一站還有約400公尺時，司機突然將車靠邊停下。司機不僅讓乘客在非站牌處下車，自己也離開駕駛座，拿著東西快速朝路邊的通訊行奔去，在機台前操作一陣，讓車上的乘客感到十分困惑。

司機突然停車，離開駕駛座拿東西就跑下車，車上乘客滿頭問號（圖／TVBS）

根據了解，這起事件發生在台南永康15路公車上，時間是6日晚上8點多。林姓駕駛在離開兵仔市站後，原本應該前往下一站中華路勝華街口，卻在距離站牌不到100公尺的通訊行門口停車。從街景圖可以看出，司機還違規停在距離十字路口10公尺內的紅線上，疑似拿著錢包衝進通訊行，可能是急著要繳費。

台南市公運處長劉佳峰表示，駕駛停在非公車站位處，且有離開座位的情況，客運公車處已請客運業者盡速調閱當天行車紀錄影像釐清。他強調，後續查證如果發現相關違規情況，將會依規定來裁罰。

司機違規停在距離十字路口十公尺內的紅線上，疑似拿著錢包衝進通訊行，難道是急著要繳費（圖／TVBS）

這名駕駛的行為讓乘客感到不解，並非去買晚餐或因尿急找廁所，而是進入通訊行操作機台。乘客事後在網路上發文，質疑該客運公司的管理是否出現問題。目前公車處正在調查此事，除了釐清駕駛擅自離開崗位的原因外，也將盤點駕駛的違規情況，依法追究並裁罰。

