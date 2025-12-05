急著上廁所「廁所卻在站內該怎麼辦？」北捷解答了

臨時想上廁所，廁所卻在捷運站內該怎麼辦？有網友分享，近來突然想上廁所，便刷卡進站使用，沒想到人工出站時被詢問處人員告知，可以索取「廁所票」使用，讓原PO忍不住直呼「長知識了」。

有網友在論壇Threads發文，表示近來突然想上廁所，恰好廁所在捷運站內，於是便刷卡進站使用，沒想到至詢問處人工出站時，被詢問處人員告知其實可以事先索取「廁所票」，讓原PO十分訝異，忍不住直呼「只剩我不知道嗎...」、「長知識了」。

不少有類似經驗的網友表示「可惡，以前也付過一次捷運廁所費」、「原來還有廁所票！我的好多15塊」、「我和孩子第一次也不知道要拿廁所票，刷出再刷進就讓它扣了基本里程。無所謂，台灣捷運廁所都很乾淨又便利」、「原來有廁所票，感謝，這樣我下次就不用一直忍那麼久了」。

也有網友分享「有一次經驗，跟服務台跟服務人員說要廁所，會拿一個磁扣給你」、「有拿過！靠近廁所那側的窗口附近有貼要去廁所可以跟站務人員說，就有拿到可進出站的票卡」、「捷運站借廁所不用刷卡，以前是服務人員會開門讓你進去，現在是給你一個臨時進出的代幣」、「是的，捷運借廁所，去櫃台說要借廁所，就會給你廁所票 ，出站一樣投進驗票口就好」。

新北市政府捷運工程局曾分享，搭捷運出站後突然想上廁所，或是想進捷運站內上廁所，可以向站務人員索取「臨時通行票」，持票卡感應閘門進站，上完廁所後再將票卡投入閘門即可出站，不須特別將票卡還給站務人員。不過，須特別注意臨時通行票僅限時「15分鐘」，且只能在同一站進出，所以民眾並不能持票卡搭車。

撰稿：吳怡萱






