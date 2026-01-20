急著下車？ 台88線驚見女子車陣中開門下車

南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導

有民眾在來往高雄屏東的快速道路台88線，目擊一名女子把腳伸出車外，接著，直接在車陣中下車，網友驚訝，說以為用腳煞車，結果居然是直接下車？當時剛好是下班尖峰時段，車流量大，非常危險，警方將聯繫車主到案說明。





女子在快速道路下車，包包背帶還斷掉掉落車道，彎腰撿起超危險。（圖／翻攝畫面）目擊民眾說，有看到嗎？他的車門。民眾拍下，一台汽車車門被打開來，接著一隻腳竟直接伸出車外，輕踏地面，彷彿在試圖煞車，不過這還不是最誇張的，緊接著車上的女乘客，竟然直接下車，嚇壞後方駕駛。目擊民眾說，啥啊是在幹嘛？後方駕駛直呼以為用腳煞車，結果居然是下車？而走著走著，原本背在身上的背包，還掉落在車道上，女子彎腰撿起，整個過程險象環生。目擊民眾，啥？啊！其他民眾vs.記者：「太危險啊太危險真的，這樣很危險，如果你是後面那台車你會嚇到嗎嚇一跳，會啊會嚇到怎麼不會嚇一跳。」其他民眾：「很危險啊萬一腳斷掉之類的，如果我後面那台車，我如果來不及煞車我就撞下去了。」民視記者莊舒婷：「事發地點就在快速道路台88西向2.6公里處，不過警方卻說有接獲到民眾的報案，一名女子蹲在4.5公里處，這兩者之間的距離可是差了1.9公里。」

快速道路車流量大，車速也相當快速。（圖／民視新聞）當時是晚間六點多，剛好下班尖峰時段，車流量相當大，女子疑似下車後就在快速道路行走，不過警方派員前往巡視時，並沒有發現女子，將連繫車主到案說明。高市警林園分局大寮所副所長梁喬惟：「違者將依道路交通管理處罰條例第33條第1項第8款，在快速道路上違規減速或臨時停車，可處新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰，另外行人進入快速道路上行走，亦違反同條第4項規定，一樣可處新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。」不論是什麼原因，在快速道路突然下車行走，真的相當危險，加上快速道路車輛，常常是呼嘯而過，一旦發生意外，後果不堪設想。

