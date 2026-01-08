急著打造「夢想軍隊」! 川普批軍工業賺太多、生產慢 還特別點名「它」….

洛克希德馬丁公司生產的F-35戰機。 圖 : 翻攝自微信公眾號/書劍雜談

[Newtalk新聞] 美國總統川普呼籲到 2027 年將美國國防開支大增 50%，把軍費預算提高至 1.5 兆美元。而當前美國年度軍費已達到創紀錄的 9,010 億美元。他聲稱這筆巨額開支將通過關稅收入來承擔，此舉旨在打造一支「夢想軍隊」。

為保障軍費擴張能切實轉化為軍事裝備產能提升，川普還威逼國內軍工巨頭回應其「更快、更可靠生產軍事裝備」的要求，否則無法進行股票回購和分紅。他尤其點名雷神公司：要麼加大投入，著手增加廠房、設備等前期投資，要麼將徹底失去國防承包商資格。

雷神公司(Raytheon Technologies Corporation)最新開發的認知演算法部署系統（CADS），透過強大的人工智慧（AI）分析技術，為第四代戰機提供更即時、靈活的電子戰防禦能力。 翻攝自 Raytheon Technologies Corporation 網站

川普 7 日在「真相社交」上發文稱，大幅增加國防開支將助力美國打造一支「夢想軍隊」，且相關開支將通過關稅收入來承擔。

「我已決定，為了國家利益，尤其是在當前局勢動盪、危機四伏的時期，我們 2027 財年的軍費預算不應是1兆美元，而應提升至 1.5 兆美元。」

「得益於關稅以及其帶來的巨額收入，我們完全有能力輕鬆實現 1.5 兆美元的軍費目標。」

英國《金融時報》稱，這一巨額國防增支提案出台之際，正值川普在其第二任期內愈發頻繁地動用軍事力量推進外交政策目標。

當地時間 7 日，美軍部隊成功登上俄羅斯影子艦隊油輪「馬里內拉號」，並對該艘船艦實施了扣押。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號

就在數日前，美軍公然入侵委內瑞拉並綁架該國總統馬杜洛。而在 7 日，美軍又在大西洋海域登上並扣押了一艘涉嫌違反美國制裁懸掛俄羅斯國旗的油輪。掛有國旗的國際船隻及航空器，通常被視為該國領土的延伸。外國軍隊登船，容易引發國際糾紛。

白宮 6 日進一步放出強硬言論，稱不排除動用武力吞併格陵蘭島。

川普 7 日還表示，在軍工企業回應其「更快、更可靠地生產軍事裝備」的號召之前，他將「禁止」這些企業進行股票回購和分紅。川普還特別點名了雷神公司。

格陵蘭。 圖 : 翻攝自環球網

「所有美國國防承包商以及整個國防工業，請注意：雖然我們生產世界上最好的軍事裝備（沒有其他國家能與之匹敵！），但國防承包商目前卻以犧牲工廠和設備投資為代價，向股東發放巨額股息並進行大規模股票回購。這種情況絕不能再被允許或容忍！」

川普砲轟軍工企業高管薪酬、股票期權以及其他各種形式的收入高得離譜，但裝備生產速度卻不夠快，就算生產出來，維護保養也不夠及時妥善。

「從現在開始，這些高管必須建設全新的現代化生產工廠，用於交付和維護這些重要裝備，並生產未來最新型號的軍事裝備！」

