急著集合卻忘了行李袋 女尷尬赴派出所領回
【記者李易昌／台中報導】66歲陳女與友人參加2天1夜屏東旅遊，卻在搭上遊覽車時才發現行李袋放在計程車上，雖緊急聯繫到司機，但是陳女已經搭上往南國的車子旅遊了，結束行程後才穿著朋友的洋裝現身派出所領回，尷尬的表示「真是太糗了」！
梁姓計程車司機拿著一只行李箱走進台中第三警分局立德所，表示稍早載2名女子到火車站附近集合，準備搭車往屏東旅遊，不料放她們下車後沒多久就接到客服詢問，才得知後座被遺留一只行李袋，司機立刻跟陳女聯繫，但司機已經在北屯，無法趕回到火車站，遂約定將行李袋放在派出所，陳女回台中後再去領。
陳女結束屏東旅行之後趕赴派出所領回行李，陳女向警方表示，當時因下車急，忘記把行李袋也拿下車，裡面雖沒有貴重物品，但都是為了出遊準備的衣物，所以整趟旅行都借朋友的洋裝穿，整團都笑翻。
警方提醒，民眾搭乘大眾運輸工具時，務必留意隨身行李及財物，避免因一時疏忽造成困擾；若拾得他人物品，請就近送交派出所或聯繫警方協助歸還，讓失主能盡快找回物品。而民眾倘若真的遺失物品時，除可撥打110報警處理外，亦可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物品是否已被熱心民眾送交警察單位。
