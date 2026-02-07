急診不是神…腹痛就醫「剖腹驚見腸子壞死」隔天身亡！醫怕被告嘆：上班像在走鋼索

急診醫師分享每天上班都擔憂可能會被家屬究責。示意圖／取自免費圖庫pixabay

急診診斷與救治過程總是分秒必爭，但並非所有病症都能當下診斷出來，一名急診醫師就分享他這天碰到一名80多歲老翁因便秘、聲音沙啞就醫，經檢查後才發現是巨大胸主動脈瘤，所幸即時察覺診治，才避免憾事。不過這位急診醫師也遇過另外一名症狀疑似腸中風的腹痛病患，卻在送醫後病情急轉直下，緊急開刀後仍不幸過世，也讓醫師憂心恐遭事後究責，為此無奈坦言：「很常有自己上班是在走鋼索的感覺。」

粉專「急診醫師碎碎唸」經常會分享在急診工作的日常，而粉專在1月30日這天PO文表示，一位80多歲的老伯在家屬的陪同下前來看診，老伯表示已便秘5天、聲音沙啞，但並無腹痛或胸痛症狀，只是在日前前去診所看診時被醫師告知「腸子都沒有在動」，因此建議他到大醫院檢查。不敢怠慢的急診醫師便為老伯進行一系列檢查，結果發現其體內竟有一顆超級大的胸主動脈瘤。

對此，粉專也再PO文恭喜這位診間醫師「賺了3000萬」，至於粉專之所以會這麼說，是因為醫師萬一沒有及時察覺老伯的異狀，導致老伯未來有個三長兩短並因此被起訴，最重恐被判處賠償3000萬元。粉專另外再分享不久前遇到的另一位病人，因為肚子痛到冒冷汗而被家屬送來急診，雖然抽血結果沒有大礙，但還是為病患安排電腦斷層檢查，初步研判為缺血性腸道疾病，即俗稱的「腸中風」。

不料，這位病患來到急診約2小時後血壓突然狂掉，經急診醫師一系列急救後再由外科醫師安排剖腹探查，然而病患剛到開刀房就心跳停止，雖然急救後一度恢復心跳，但緊急開刀後發現病患腹部腸子已經壞死，因此並未替其切除，病患則不幸在隔天往生。這也讓急診醫師擔憂可能會被家屬以「為何沒有及早找診斷開刀」、「搞不好及早開刀病患就不會死亡」等原因提告。

粉專無奈坦言，其實急診醫療人員還擔憂許多「恐怖的疾病」，例如人人聞之色變的心肌炎、腦部靜脈血栓等，因為這些疾病在初期時沒辦法立即診斷，常常都一陣子後疾病的全貌才會漸漸展露，得以醫療人員診斷確切疾病。粉專表示，雖然也有被門診或一般診所醫師轉診來到急診的病患：「然而病人來急診的時候臉上不會寫『我是心肌炎』或『我是腸中風』，也因此很常有自己上班是在走鋼索的感覺，好恐怖啊！」



