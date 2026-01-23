急診不是「比較快的門診」！田知學醫師談急診塞爆、五大皆空，急診戰士為何還願意留下來

🎧 通勤、做家事，【下載】Podcast 《健康問良醫》，讓您健康輕鬆聽 ❗

最近「急診」常上熱搜，但多半不是好消息：塞爆、候床變長、醫護離職、五大皆空…像在提醒大家，台灣醫療正面臨結構性的變動。

振興醫院急診重症醫學部部主任田知學醫師直言，急診成為風暴中心，不是第一線不努力，而是問題累積太久、像婚姻一樣，走到後來很難用一句話找出「到底是哪個因、哪個果」。制度把醫療定價壓得很緊，加上民眾把急診當成快速通道，急診就不再只是入口與過渡，而變成什麼都要接、什麼都得扛的地方。

「五大皆空」為什麼越喊越空？空間被擠到難以發揮

談到外界常說的「五大皆空」（外科、婦產科、小兒科、急診、重症），田知學醫師的觀察是：不是單一事件造成，而是長期累積的結果。

廣告 廣告

他用台灣健保制度與美國自由市場對比：台灣屬於固定價格、政府可介入、且有天花板的制度；在這樣的環境裡，第一線會越來越常感覺到，即使你想精進、想導入新技術，也未必得到對等回饋。醫師也提到，以前還常能看到台灣自己的臨床研究與成果，後來更多時候只能「看別人的結果」，對投入多年訓練的醫護而言，那種失落感很真實。

「700元救一命」不是誇張：高風險、高投入卻被低單價衡量

田知學醫師分享一個刺耳但能理解現場壓力的例子：急診遇到 OHCA，往往是多人衝上去 CPR、電擊、急救處置，但健保點值卻是固定的，換算後可能只剩七百元左右，而且這筆費用也不是「發到醫護手上」，而是醫院總收入的一部分。

陳保仁醫師也補充，在健保制度下，資深名醫接生與剛完成訓練的年輕醫師接生，點值可能一樣。對年輕人來說，當風險、工時、壓力巨大，回饋卻看似「不分資深資淺」，自然會讓人卻步。

急診為什麼總是爆？不少人不是「病情急」，是「心情急」

田知學醫師指出，台灣轉診門檻低、醫療可近性高，讓不少人把急診當成「比較快的門診」：門診要排、檢查要等，就直接衝急診求快，甚至用情緒施壓期待立刻安排檢查。

但急診被迫處理大量「不該在急診解決的需求」，真正危急的病人就會被擠在同一套資源裡排隊，急診壓力當然越來越失控。

「我一點也不怕鬼」：急診最沉重的，是你看見人生的極限

談到為什麼仍願意留在急診，田知學醫師分享幾段最難忘的場景：

安寧病房的老先生抱著他說：「如果有一天你看病人不會再哭，那表示你是一個成熟的醫生。」那是一種急診與臨床會逼你長出來的韌性。

槍傷急救的沉默讓他更確定：「人比鬼可怕。」真正震撼的是現實裡的暴力與傷害。

老兵與臥床太太在最後選擇不再急救，輕聲道別：「小乖乖你先走，俺會好好照顧自己。」急診讓他看見，有時放手不是失敗，是愛的另一種形式。

什麼樣的人適合走急診？你要能接受「短而密」的醫病關係

田知學醫師則形容急診的醫病關係像「醫界的一夜情」：你處理完最危急的那一段，病人最後真正長期感謝的，常常是後端收治、開刀、追蹤的科別。你要能接受這件事，短時間內很難建立深厚關係，甚至會接住很多情緒。但急診也有它獨特的回饋：你很快看到結果、很快知道自己做的決策有沒有救到人。

他說，急診是「生命搏鬥的地方」。只是再熱血的人，也不該永遠靠意志硬撐；制度與社會如何理解急診、如何分流需求，才是能不能讓急診不再崩壞的關鍵。

責任編輯：陳宛欣

核稿編輯：曾耀儀

更多良醫文章

一堆人都丟錯！茶葉渣是垃圾還是廚餘？環保局曝正解！茶葉渣7個隱藏妙用一次告訴你

用路人注意！2026交通新制懶人包：開車抽菸、騎車滑手機最高可罰1200元

