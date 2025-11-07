急診免躺走廊！ 石崇良再拋明年推「急診專屬病床區」只收一類人 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

急診滿到病患躺在走廊上的景象將不再，解決大醫院急診壅塞，衛生福利部長石崇良又有新作法！石崇良今（7）日表示，預計明年起，將要求大醫院急診有新的空間規劃，劃出「急診中的病床區」，專收只需住院一、二天接受處理、治療就可以出院的病人，須有獨立空間、有固定的照護人力，一方面避免急診醫護得兩頭跑，一方面也可以讓醫院病床效率更高。

石崇良今日出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」，進行專題演講，演講中就提及新的解決急診壅塞作法。

石崇良表示，過去急診經驗，有一些病人其實不一定要住院，處理治療個48小時、72小時就可以回家了，不一定一定要住院，讓病床可以給更重症的病人優先入住。

石崇良說，這一群病人並非傳統留在急診觀察的病人，與急診觀察床是等待最後診斷再安排住院或轉診的概念不同，他們是需要接受治療的人，應有獨立的空間，不是躺在走廊、大廳，像國外就有類似的「短期停留單位」。

舉例來說，石崇良指出，有些肺炎的病人，只需要先打抗生素，觀察有沒有惡化，若情形控制住了就可以回家，後續轉成門診打抗生素治療即可。有些化療病人，治療期間需要觀察變化，或簡單外傷、輕微腦震盪者，擔心回家惡化，也可以藉此處理追蹤電腦斷層，看看意識變化。

石崇良指出，像林口長庚就有很多觀察床已經開始做住院的處理，而不是等到病人正式住院才開始。健保今年已經提升觀察床的護理、診察費用等，接下來，預計明年開始要調整支付標準，讓醫院重新規劃上述「急診中的病床區」，以更有效率的運作，可望再解決一部分的急診壅塞問題。

石崇良說，新的概念就是兼顧病人隱私，且有固定的照護人力配置，專門來處理及治療這群病人，讓原本的急診醫護人力不必兩頭跑，也讓病人得到治療，讓醫院病床效率更高。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

