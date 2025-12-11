急診到出院全程照護不間斷！桃園醫院勇奪6項品質認證

衛生福利部桃園醫院在醫療品質評鑑中表現亮眼，於醫策會舉辦的「疾病照護品質認證」中，共獲得腎臟病、急性心肌梗塞、慢性阻塞性肺病、心衰竭、腦中風等5項疾病照護領域，以及1項健康檢查品質認證，總計6面品質認證獎牌。

衛生福利部桃園醫院在醫療品質評鑑中表現亮眼，共獲得6面品質認證獎牌。（圖／桃園醫院）

12日院方代表出席「2025年品質認證授證典禮」受獎，為該院多年深耕照護品質寫下重要里程碑。桃園醫院院長楊南屏表示：「品質認證不僅是對醫療團隊努力的肯定，也提醒我們必須持續維持高安全、高標準的臨床品質。」他指出，獲認證的6大團隊雖服務面向不同，但皆秉持「以病人為中心」的核心精神，透過跨科、跨職類的緊密合作，形塑全人、全程且具高度連貫性的照護模式。

「桃園醫院推動的不是單一階段的醫療，而是涵蓋『全人、全程、全隊、全家、全社區』的完整照護鏈。」楊南屏院長強調，從急性期醫療、出院準備、社區追蹤到長期健康管理一以貫之。院方亦積極導入智慧化透析系統、大數據臨床分析等新興科技，使照護更精準、更具前瞻性，降低急性惡化與再住院風險，提升病人生活品質。

在具體成果方面，各團隊展現豐碩成效。腦中風照護團隊已具備急性收治與取栓手術能力，正朝24小時專業待命體系邁進，協助病人在黃金時間內爭取最大功能恢復。急性心肌梗塞團隊則強化從急診到心導管的無縫流程，縮短開通時間並串接完善追蹤，減少心肌損傷與併發症。

腦中風照護團隊已具備急性收治與取栓手術能力，正朝24小時專業待命體系邁進。（示意圖／Pixabay）

慢性腎臟病與透析團隊提供血液透析、腹膜透析、重症透析與毒物門診等多元服務，並規劃以大數據打造更精準的治療模式。心衰竭照護小組集合心臟科、營養、復健、藥事與出院準備團隊，以全程照護協助病人降低再住院率。

慢性阻塞性肺病團隊透過個別化管理與生物指標應用提升治療精準度，並規劃向合作醫院推廣成功模式，打造區域照護網。健康檢查品質認證團隊則從流程設計到後續衛教均以標準化與資訊化為核心，協助民眾將一次檢查轉化為長期健康管理的開始。

「此次6項認證象徵桃園醫院在臨床照護、團隊合作與整合策略上已具備堅實基礎。」楊南屏院長表示，未來醫院將持續整合臨床、科技與社區力量，以病人為核心打造更安全、更專業、更有溫度的醫療體系，讓大桃園民眾享有與醫學中心接軌的高品質照護。

