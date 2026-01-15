急診塞爆噩夢重演？羅一鈞示警流感升溫 春節前就診恐破13萬人次

衛福部今（15）日召開115年春節醫療量能整備記者會。游騰傑攝



去年農曆春節期間，流感、腹瀉加上護理人力不足，導致各大醫院急診嚴重壅塞。今年春節連假長達9天，外界憂心急診塞爆恐再度上演。對此，疾管署署長羅一鈞今（15）日研判，國內流感疫情已經出現升溫趨勢，並預估在春節之前就診人次將來到13萬人次。

羅一鈞表示，去年春節急診壅塞，主因是流感、腹瀉疫情，加上當時國內已歷經兩波流感高峰。第一波出現在春節後，類流感就診人次衝上19.2萬人次，創下最高紀錄；第二波則是少見的秋季流感疫情，就診人次突破11萬人次，成為第二高峰。

至於今年流感疫情動態，羅一鈞指出，根據疾管署監測，上周已開始出現升溫跡象，預估未來每周將以5%至10%的幅度持續上升，可能在2月8日至2月14日當周（春節連假前）達到高點，就診人次約12萬至13萬人次，但仍明顯低於去年前兩波高峰，然而目前國內並未出現明顯腹瀉疫情，今年可能可以過個相對緩和的好年。

羅一鈞也說，因應流感可能升溫，疾管署也已放寬流感抗病毒藥物使用規定，適用期間為1月20日至2月28日，適用於有類流感症狀且具7類身分民眾，包含醫事單位之防疫相關人員、安養或長照機構人員、幼托人員、幼兒園至高中職或五專一至三年級學生、與流感重症高風險族群同住或其照顧者、禽畜養殖或動物園或動物防疫人員、其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚人員。目前全台約有4,489家藥物儲備點，庫存約225萬人份，包含口服型、吸入型及原料藥。

疾管署提醒，用藥要注意交互作用，服用藥物時，避免與酒、咖啡等飲料一起服用；胃腸藥中的制酸劑成分，可能影響抗生素吸收，要間隔服用；感冒、流鼻水或過敏藥品常含有抗組織胺類成分，易有疲倦或嗜睡情況，建議避免開車外出，以免發生危險。

為超前部署，羅一鈞強調，疾管署將針對呼吸道與腸胃道等傳染病，獎勵急救責任醫院於農曆初一（2月17日）至初三（2月19日）開設「傳染病特別門診」，每診次補助1萬元；若看診醫師為兒科、感染科或胸腔內科，則每診次補助提高至1.5萬元，且要求補助費用至少80%須分配給第一線相關工作人員，預計開設至少1,000診次。

疾管署指出，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。

