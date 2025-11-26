急診塞爆成年度災難 醫師公會責無旁貸
施文儀／前疾病管制局副局長
2026 年春節九天假期倒數兩個月，急診是否再次塞爆已成全民焦慮。賴總統今年 2 月主持「健康台灣推動委員會」時便要求衛福部解決此問題；石崇良部長出身急診，又長期管理醫政與健保，熟悉分流與獎勵制度，理應能改善今年情況。然而，核心問題始終未解──醫師公會從未承擔「長假醫療責任」。只要此點不變，急診壅塞仍會年年重演。
長假急診塞爆並不複雜：基層診所長假全面停診，部分科別平日就不願碰急重症，長假更是關門躲避；急診醫療原已人力短缺，長假輪班更形吃力。真正的制度性缺陷是：台灣沒有由醫師公會統籌的「假日醫療義務」。
建議從兩大方向改革：
一、長假診所不可集體休診──公會主導輪診制度化
日本醫師會多年來已建立完整制度：連假期間，各科醫師依序輪診；民眾清楚哪天該去哪一間，急診自然不會爆量。反觀台灣，診所醫師因為知道「有醫院急診可撐」，長假便心安理得關門，輕症全部被迫往急診湧。
這不是醫師故意怠惰，而是缺乏制度與文化所致。
衛福部應召集全國醫師公會與各科醫學會，推動核心改革：
凡加入公會與科學會者，即須承擔長假與偏鄉醫療責任。
制度內容可包括：
依科別、人力、年資、家庭狀況，公平分配長假輪診。
若某鄉鎮僅一位醫師，醫師休假時，公會須協調外援，避免形成「無醫村」。
建立區域「互相支援」制度，使地方永不出現「有健保無醫療」的空窗期。
醫師可彈性安排私人假期，實際輪診天數並不多；更重要的是，人人都有「需要被支援」的時候。問題從來不是醫師沒有意願，而是沒有制度。這正是公會存在的價值。
二、少數科別長期迴避急診──需建立「分區分科急診聯盟」
眼科、皮膚科、耳鼻喉科等平常就不喜歡處理急重症，長假更是全面迴避。近年官方甚至發現台大某分院「全年眼科急診掛零」的荒謬現象，絕非沒有患者，而是透過技術性門檻把病人勸退。
建議成立 「全國分區、分科急診聯盟」：
由區域醫療網協調，固定每週由特定醫院負責某科急診；若遇長假九天，可由三家醫院各輪三天。如此一來，病人不會因為看不了眼睛、皮膚或耳鼻喉急症而全部擠向大型醫院急診室。
這是醫師公會與醫院團體必須共同承擔的責任，而非把壓力全丟給急診人員。
三、配套措施仍需同步精進
在衛福部的持續調整下，下列措施亦需配合：
長假前後減免掛號費，鼓勵輕症提前或延後就醫。
建立急診壅塞燈號，避免民眾盲目前往已爆量醫院。
提高長假獎金，才能留住必要人力。
必要時透過《醫療法》修法，使公會對長假門診量能負起明確責任。
真正能穩定長假醫療量能的，不是政府獎金，也不是醫院排班，而是──醫師公會願不願意承擔制度性責任。
當「長假輪診制度化」、「分科急診輪值化」、「加入公會即承擔社會責任」成為新常態，急診塞爆不但能改善，更可能徹底消失。
春節急診，不該是每年重演的醫療災難。
只要公會願意行動，受惠的不只是急診，而是全體國人的安心與幸福。
（作者為前疾病管制局副局長）
