



【NOW健康 台北訊】中央健康保險署（下稱健保署）11月2日宣布推動3項重要政策，包含「週日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC）」即日起正式上路、本月（11月）起「門診靜脈抗生素治療獎勵方案（OPAT）」新增支付攜帶式輸液器，以及115年春節連假期間提供醫療院所加成獎勵，確保假日醫療照護不中斷。



健保署11月2日假臺北市立聯合醫院附設信義門診部，舉辦「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」啟動記者會，衛生福利部石崇良部長表示，依檢傷分類資料，大醫院急診病人高達8成非重症，因此有效分流是緩解急診壅塞第一步，UCC是重要政策之一，可協助引流急診非危急患者，減輕現場醫護過度負荷的壓力，並將急重症資源留給更需要的病人。

健保署陳亮妤署長表示，急診壅塞議題複雜須採多面向處理。首先，UCC設置於週日及國定假日上午8時至24時，目前全國共設置13處，民眾若有發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口縫合及小兒急性不適之情形，可選擇至鄰近之UCC地點就醫。又因應115年春節連續假期長達9天（115年2月14日至2月22日），健保署也提早部署因應，鼓勵醫療院所於春節期間提供醫療服務，提升診察費、護理費及藥事服務費30%至100%不等，確保民眾就醫權益，預計挹注13.6億元。另今年8月起推動「門診靜脈抗生素治療獎勵方案（OPAT）」，因初步成效良好，自11月起再提供新的門診抗生素治療選擇，透過攜帶式輸液器連續施打抗生素，額外挹注0.5億元，預計1萬人受惠。



共同與會的醫師公會全國聯合會陳相國理事長及醫院協會李飛鵬理事長表示，感謝健保署回應春節期間投入醫療工作者的付出，提出醫療院所春節期間加成獎勵，將與政府合作共同守護民眾健康。新北市、臺北市及桃園市衛生局陳潤秋局長、黃建華局長及賈蔚局長也表示，UCC是由中央與六都衛生局共同合作推動，期透過增加就醫據點，讓有需求的輕急症民眾於假日期間能得到更便利的醫療服務。



臺北市立聯合醫院王智弘總院長同步說明，北市聯醫響應中央開辦UCC，首波於三大據點同步上線，落實「假日就醫不中斷、健康守護不打烊」的服務理念。



在OPAT方面，臺大醫院急診部張維典主任表示，根據健保署統計，8月至9月已有81家醫療院所參與、照護880人，可增加7,000床日的使用，也謝謝健保署再新增「攜帶式輸液器」支付項目，避免過度使用後線廣效型抗生素，減少抗藥性，相信更能進一步強化OPAT的實施成效。



健保署表示，將秉持以民眾健康為核心，提升資源運用效率，並持續監測、滾動式調整以精進醫療支付制度，展現健保制度之韌性。



